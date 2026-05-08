Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je Srbija jedna od retkih zemalja koja može da se pohvali da joj je ova godina po rezultatima bolja od prethodne i istakao da moramo da se menjamo i sprovodimo teške reforme kako bismo nastavili u tom smeru.

Vučić je, odgovarajući na pitanje kako namerava da sprovede plan za Srbiju u pet tačaka koji je izneo, rekao da sledeća godina mora da bude bolja.

Naveo je da je za to potrebno da sebe promenimo i počnemo na ozbiljan način da se bavimo problemima.

Vučić je istakao da je od kako je došao na vlast sprovodio teške reforme i da će one ostati zabeležene u istoriji Srbije.

- Najbolje u istoriji Srbije se živi u poslednjih 10 godina - rekao je Vučić i ukazao da to ne bi bilo moguće bez smanjenja penzija i plata.

Predsednik je naveo da je zahvaljujući tim merama obezbeđen kasniji napredak Srbije.

- Ja sam gledao daleko u budućnost, u udžbenike, a ne u izbore i uspeo da obezbedim najvišu stopu rasta čak i za 2027. za Srbiju u celoj Evropi. U Srbiji je sada taj ciklus završen. Ogromna je stvar što smo sa 26 odsto došli do osam odsto nezaposlenosti, ogromna stvar što je naš javni dug 44 odsto. Nema šta da se zadužujemo, padaće sa stopom rasta taj javni dug. To je duplo manje nego u Evropskoj uniji u proseku - rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija sada ima druge probleme sa kojima se suočava i da je deo njih izneo u objavljenom tekstu, ali da je jedan od njih nedostatak produktivnosti.

- Kromberg & Schubert Kruševac danas zapošljavaju, a i ne sećate se kad smo to otvorili, 3.500 ljudi u Kruševcu. Tamo će sad deo ljudi iz Kraljeva zbog auto-puta, to im je 20 minuta, da idu u Kruševac da rade, jer su neke kompanije Kraljevo napustile ili napuštaju zato što vam je stepen bolovanja, odnosno stopa odsustva 22 ili 23 odsto. Dođu letnji radovi, ide na 30 odsto - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, svi su bolesni kada treba da se bere kajsija, trešnja, jabuka, a tako ne može da se napreduje.

- Nemamo nikakvu lojalnost prema kompanijama, ni prema kome i samo čekamo od države da nam nešto isporuči. Hajde, ljudi, da počnemo da vodimo ozbiljan razgovor. Jer je Nemačka najjača zemlja u Evropi, apsolutno, u svakom smislu, industrijskom, ekonomskom pre svega. A Nemačka ne može da prati Kinu i Ameriku. Oni će morati da povećaju svoju produktivnost, a to nije da radimo četiri dana i tri dana - rekao je Vučić.

Ponovio je da su teške reforme u prošlosti donele dobrobit zemlji.

Naveo je da bivša vlast nije ništa dobro uradila i dodao da je moguće da će narod na izborima pružiti poverenje onima koji ništa neće da im predlože, već samo traže Vučićevu glavu, jer im je to plan.

- Kad pobede ti stručnjaci, što ni školu nisu završili i što kandiduju najgore u Srbiji, nema problema, nek vam oni kažu 'teče med i mleko'. Pošto su oni pošteniji, a mi lopovi, iako mi još nisu našli da sam negde nešto ukrao, a neće naći jer to ne postoji. Narod neka izabere svoju budućnost - rekao je Vučić.