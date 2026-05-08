Stefani Arnold iz SAD-a tokom druge trudnoće imala je strah i predosećaj da će umreti tokom porođaja - i nije u potpunosti pogrešila. U novom Netflikovom dokumentarnom filmu, "Preživljavajući smrt", rekla je svom suprugu Džonatanu kako je doživela kliničku smrt u 37 sekundi tokom porođaja jer je imala stanje zvano placenta previa.

Nalazi se vrlo blizu ili delimično u blizini grlića materice, a u nekim slučajevima ga u potpunosti pokriva. Ovakav položaj placente može prouzrokovati jaka krvarenja. "Bilo mi je veoma teško, dok nisam znala da mi je posteljica u pogrešnom položaju, da objasnim kako se osećam. Samo sam rekla svom suprugu da sam predosećala da će se nešto loše dogoditi, ali nisam znala šta. Kad me neko pitao kaoliko sam trudna, svaki put bih želela da odgovorim da ću umreti. " Zastrašujuća je činjenica da je Stefani bila u pravu - nakon što je rodila sina Džejkoba, srce je prestalo da kuca i bila je mrtva 37 sekundi.

"Otišla sam na carski rez, Džejkob se rodio potpuno zdrav i srećan, ali sekundu nakon toga prestala sam da dišem. Osećala sam se kao u 3D filmu videla sam se izvan svog tela. Kao da sam iznad sebe, a u nekim trenutaka i izvan sebe. Videla sam sve što se događa u sobi. Videla sam doktore kako me oživljavaju. Sve se nekako kretalo oko mene, videla sam sve drage ljude - čak i moju baku koja je preminula pre 10 godina. Mamin brat takođe se pojavio, zajedno sa mojom ćerkom i mamom ".

Stefani se takođe seća da je čula kako su lekari u panici rekli da se to ne bi trebalo dogoditi i da je ne bi trebalo izgubiti. Osetila je jak pritisak u stomaku pre nego što je oživela. Posle toga je šest dana bila u indukovanoj komi, a jedan bubreg je otkazao. Morala je ponovo da nauči da hoda i govori, a čitava situacija ostavila je, kaže, veliki trag u njenom životu.