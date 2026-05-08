Bela kuća je danas ocenila da je glumac Mark Hamil "bolesna osoba" nakon što je na njegovom nalogu na društvenoj mreži Bluskaj objavljena fotografija, napravljena uz pomoć veštačke inteligencije, na kojoj je američki predsednik Donald Tramp prikazan u plitkom grobu.

Na fotografiji, uz natpis "kad bi samo", Tramp je prikazan kako leži zatvorenih očiju pored nadgrobnog spomenika sa natpisom "Donald J. Trump 1946-2024", okružen cvećem, preneo je Rojters.

Hamil, poznat po ulozi Luka Skajvokera u filmskom serijalu Ratovi zvezda, napisao je da bi Tramp "trebalo da živi dovoljno dugo da doživi svoj neizbežni težak poraz na izborima na polovini mandata, bude pozvan na odgovornost zbog korupcije bez presedana, opozvan, osuđen i ponižen zbog brojnih zločina". Dodao je i da bi Tramp trebalo "da shvati da će zauvek ostati osramoćen u istorijskim knjigama".

Bela kuća je reagovala objavom na mreži Iks, navodeći da je "radikalni levičari ne mogu da se obuzdaju" i ocenila da takva retorika podstiče nasilje.

"Ovakva retorika inspirisala je tri atentata na našeg predsednika u poslednje dve godine", navodi se u saopštenju tima za medije Bele kuće.

Hamil je kasnije uklonio spornu fotografiju i naveo da nije priželjkivao Trampovu smrt, uz izvinjenje svima koji su objavu smatrali neprimerenom.

Rojters podseća da je prošlog meseca jedan muškarac pokušao da probije bezbednosni punkt i pucao tokom večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće, što su vlasti okarakterisale kao pokušaj atentata na Trampa.

Tramp je tokom 2024. godine ranjen u uho na predizbornom skupu u Pensilvaniji, kada je napadača usmrtila Tajna služba, dok je iste godine još jedan muškarac uhapšen u blizini golf terena na kojem je boravio Tramp, nakon što je pronađen sakriven u žbunju sa oružjem.

BONUS VIDEO