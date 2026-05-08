Voditeljka Danica Vučenić rekla je sledeće:

"I sada da stvar bude još zanimljivija, imamo danas dodatni začin. To je Ranko Mimović, manje poznati biznismen u široj javnosti, pretpostavljam da je u užim krugovima koje se bave ovom temom poznatiji. Poznat je, kako je Forbes upravo pisao, sudskim organima Slovenije. Iz Rojtersa stiže ta informacija, dakle, on je Rojtersu rekao da je spreman da kupi ruski udeo u NIS-u za 2 milijarde. Danas je predsednik Vučić demantovao da Mimović ima veze sa srpskim vlastima. Šta znamo o tome?

Petrica Đaković, novinarka Forbs Srbija, raspršila je svaku sumnju:

"Ne postoje indicije da je ovaj biznismen povezan sa vlastima, odnosno sa SNS-om", rekla je, dodajući da o dotičnom srpska javnost "zaista malo zna".

A kako je juče rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, on Mimovića ne poznaje i nije upoznat ni sa kakvim dopisom da za dve milijarde evra namerava da kupi ruski udeo u toj kompaniji.

"To je takva igra koja neće proći kod nas. To što ste vi naseli, pa ste mislili da vlast stoji iza toga, to govori o vama. Pre bih se ubio nego to dozvolio. Ili će doći neko ko zna tim poslom da se bavi, ili ćemo mi to da radimo na ozbiljan način ili će Amerikanci ukinuti Rusima sankcije, pa da oni nastave", kazao je Vučić.



Istakao je da Srbija neće dozvoliti da Mimović kupi udeo u NIS-u.

"Čuj, našao neko dve milijarde evra pa hoće da kupi! Ne može, neće dati Srbija!", rekao je Vučić.

Predsednik je ovo rekao u odgovoru na pitanja novinara o napretku pregovora mađarskog MOL-a o kupovini ruskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije.

