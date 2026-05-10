Omladina Srpske napredne stranke Beograda danas je organizovala akciju čišćenja dela Košutnjaka , nastavljajući aktivnosti usmerene na uređenje javnih površina i očuvanje životne sredine.

Akcija je realizovana uz jasnu poruku da se odgovorna politika ogleda i u konkretnim delima na terenu — kroz brigu o prostoru koji pripada svim građanima.

Očuvanje prirode, uređeni parkovi i čista životna sredina deo su šire politike odgovornog odnosa prema gradu i zajednici, uz kontinuiran rad i angažovanje na lokalnom nivou.

Ako želimo stvarne promene, moramo krenuti od sebe. Važno je da svako vodi računa o svom ponašanju – da ne ostavljamo otpad za sobom i da nakon roštilja uvek ugasimo žar.

Poštovanje pravila i institucija ključ je uređenog društva, a kada svako preuzme odgovornost za svoje postupke, promene koje želimo postaju moguće.