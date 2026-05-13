Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić izjavio je da je Alisa Petrović, dosadašnja odbornica Stranke slobode i pravde (SSP) u Šapcu, od danas član odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS).

"Alisa Petrović, kao prva žena stranke Slobode i pravde, sa izborne liste Šabac protiv nasilja - Nebojša Zelenović od danas je član odborničke grupe Srpske napredne stranke", naveo je Pajić na Fejsbuku.

Dodao je da će Petrovićeva biti 36. odbornik u odborničkoj grupi ,,Aleksandar Vučić- Šabac ne sme da stane", koja je i do sada imala apsolutnu većinu u Skupštini grada Šapca.

"Sa svojim koalicionim partnerima imamo više od dve trećine odbornika. Ovo je najbolji pokazatelj da građani prepoznaju sve ono što predsednik Aleksandar Vučić i SNS na lokalnom nivou rade, čak i Đilasovi odbornici vide ko je nacionalna snaga i uz koga imaju budućnost", istakao je Pajić.

Dodao je da SNS još jednom potvrđuje snagu svoje politike i poverenje u viziju i rezultate stranke u Šapcu i Srbiji.