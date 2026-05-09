Pionirski park večeras je ispunjen građanima koji su se okupili kako bi pružili podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Veliki broj ljudi stigao je iz različitih delova Beograda, a skup protiče uz zastave, muziku i poruke podrške.

Na skupu je bio i student Vukašin Đoković, koji je za Alo! poručio da je cilj okupljanja da se pošalje jasna poruka jedinstva i mira.

– Ovde smo da pošaljemo jasnu poruku, a to je da Srbija pobeđuje. Dosta nam je podela, dosta nam je nasilja na ulicama, ne želimo više da udara brat na brata, Srbin Srbina. Kao što možete da vidite, atmosfera je pozitivna i, slobodno mogu da kažem, pobednička – rekao je Đoković.

On je dodao da su se na jednom mestu okupili ljudi koji su, kako kaže, “proživeli pakao prethodnih godinu i po dana”.

– Ovde smo da pošaljemo poruku jedinstva, ljubavi prema otadžbini i našem narodu, i da jasno kažemo da nasilje nije rešenje. Mi nikada na nasilje nećemo odgovoriti nasiljem, jer nas vodi ljubav prema otadžbini – izjavio je Đoković.