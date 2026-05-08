Severna Koreja planira da do kraja godine rasporedi novu artiljeriju, odnosno samohodnu haubicu duž granice sa Južnom Korejom, prenela je danas agencija KCNA.

Prema navodima te agencije, severnokorejski lider Kim Džong Un obišao je fabriku municije i pregledao proizvodnju novog tipa samohodne haubice kalibra 155 milimetara, namenjene jedinicama artiljerije dugog dometa raspoređenim uz južnu granicu zemlje, preneo je Jonhap. Državni mediji navode da novo oružje ima domet veći od 60 kilometara, čime bi Seul mogao da bude u dometu severnokorejske artiljerije sa pograničnih položaja.

KCNA je prenela i da je Kim pozvao na dodatno jačanje vojnih kapaciteta zemlje tokom 2026. godine. U odvojenom izveštaju, agencija je navela da je Kim posetio razarač Čoe Hjon od 5.000 tona kako bi nadgledao probna manevarska testiranja pre njegovog puštanja u operativnu upotrebu.

Fotografije državnih medija prikazuju Kimovu ćerku Kim Džu Ae tokom obilaska broda.