U gašenju i sanaciji posledica učestvuje 312 ljudi i 73 komada opreme, a do sada je prikupljeno oko 10.000 kubnih metara kontaminiranog zemljišta i vode, prenela je agencija RIA Novosti.

Prema ranijim informacijama, požar je izbio juče ujutro nakon što su na objekat pali ostaci drona. Ruski ministar za vanredne situacije Aleksandar Kurenkov rekao je da su do večeri tog dana sva curenja nafte zaustavljena, ali nadležne službe i dalje prate situaciju.

U Tuapseu je proglašeno regionalno vanredno stanje nakon izbijanja požara, saopštio je lokalni centar za vanredne situacije.

"Počev od 28. aprila, po nalogu guvernera Krasnodarskog kraja Venijamina Kondratjeva, proglašeno je regionalno vanredno stanje na teritoriji celog opštinskog okruga Tuapse", navodi se u objavi na "Telegram" kanalu koju prenose RIA Novosti.

Evakuisane desetine ugroženih

U požaru nije bilo povređenih, a do sada je evakuisano 58 stanovnika čije su kuće bile ugrožene, saopštio je u utorak Centar za vanredne situacije Krasnodarskog kraja.

"Centar za evakuaciju je prethodno formiran u školi broj 6 u gradu...Prema poslednjim podacima, do večeri je u centru za evakuaciju ostalo 26 ljudi, koji su trenutno smešteni u hotelu", naveli su na "Telegramu", prenose RIA novosti.

U gašenju učestvuje više od 250 ljudi i 60 komada opreme. Kako je saopšteno, specijalisti Rospotrebnadzora redovno sprovode praćenje kvaliteta vazduha u stambenim delovima grada.

Putin upozorio na ozbiljne posledice

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da je rafinerija bila meta napada ukrajinskih snaga i ocenio da takvi incidenti doprinose globalnim poremećajima na tržištu energenata.

Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da napad može da ima ozbiljne ekološke posledice.

Istraga i procena štete su u toku.

Uklonjeno preko 3.000 kubnih metara zagađenog tla

U čišćenju reke Tuapse i okoline od nafte koja se izlila biće angažovani dodatna oprema i pripadnici hitne spasilačke službe Kuban-SPAS, a do sada je prikupljeno preko 3.000 kubnih metara kontaminiranog tla iz tog područja u Krasnodarskoj oblasti Rusije, preneli su danas ruski mediji.

Kako se navodi, nafta se izlila u reku i priobalno područje grada Tuapse nakon požara na terminalu izazvanog napadom ukrajinskog drona.

Na sanaciji terena angažovano je više od 130 ljudi, uključujući zaposlene u glavnom direktoratu ruskog Ministarstva za vanredne situacije za Krasnodarsku oblast, kao i u drugim spasilačkim službama.

Trenutno je zagađenje lokalizovano, a situacija se kontinuirano prati.

Mere sanacije zbog izlivanja nafte se nastavljaju u okviru vanrednog stanja proglašenog u Tuapseu 16. aprila.

"Vulkan u Tuapseu izmakao kontroli"

Zbog izlivanja nafte u Tuapseu i dalje postoji pretnja od zagađenja Crnog mora, piše ukrajinski portal Tsn.ua. Nekoliko ulica je evakuisano, a više od 30 njih je ostalo bez vode, dodaje se.

Tokom noći između 28. i 29. aprila, naftna rafinerija u Tuapseu i dalje je bila u epicentru snažnog požara nakon napada dronovima. Vlasti su uvele režim vanredne situacije, a izlivanje nafte je uspešno lokalizovano, navodi portal, dodajući da rafinerija nije prestajala da gori tokom noći.

"Prema stanju tokom noći, tuapsinski Vulkan 3.0 nastavlja da eruptira", pisali su "Telegram" kanali.

Kako bi se sprečilo dospevanje naftnih derivata u Crno more, na reci Tuapse postavljeno je devet linija plutajućih barijera, a pripremaju se i dodatne prepreke, navodi Tsn.ua.