Presudu je doneo sudija Amir H. Ali iz Okružnog suda američke savezne države Kolumbije, a po tužbi MOL-a. Isti sudija je u 2025. godini odbio hrvatsku žalbu na odluku iz 2022. godine kojom je MOL-u dodeljeno 183,94 miliona dolara.

U međuvremenu cifra je dostigla iznos od 286 miliona dolara, zbog troškova arbitraže i kamata. Hrvatska Vlada je u martu ove godine obaveštena o odluci suda u Vašingtonu kojom su odbačeni prigovori Hrvatske na zahtev MOL-a za priznanje i izvršenje arbitražne odluke u predmetu "MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc v. Republic of Croatia".

Potpredsednik hrvatske Vlade Branko Bačić rekao je da će sredstva za obeštećenje MOL-u biti obezbeđena Budžetom.

