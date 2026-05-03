Mađarska MOL grupa objavila je u utorak 28. aprila kako je Okružni sud Sjedinjenih Američkih Država za okrug Kolumbija doneo konačnu odluku i rešenje kojim se provodi ICSID-ova MOL-ova odluka protiv Republike Hrvatske u korist MOL grupe.

- Arbitražni sud u predmetu MOL Hungarian Oil and Gas Plc protiv Republike Hrvatske, broj predmeta ARB/13/32, doneo je Odluku 5. jula 2022. Odlukom je MOL-u dodeljeno približno 183 miliona američkih dolara uz kamate, troškove i izdatke zbog hrvatskog kršenja Ugovora o energetskoj povelji u vezi s MOL-ovim ulaganjem u INA-Industriju Nafte. MOL je podneo tužbu u Sjedinjenim Državama za sprovođenje u januaru 2023.

Hrvatska je iznela nekoliko obrana, uglavnom na osnovu suverenog imuniteta. Sud je odbacio te odbrane i odobrio sažetak presude za MOL u memorandumu mišljenja od 5. marta 2026.

Presudom suda od 28. aprila Odluka je pretvorena u presudu saveznog suda Sjedinjenih Država u iznosu od približno 286 miliona USD, uključujući kamate obračunate pre presude - navodi se u kratkom obaveštenju mađarske kompanije.

Kako piše Večernji, sudija Amir H. Ali i prošle godine je odbio prigovore Hrvatske na odluku Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova ICSID iz 2022, a neke nove argumente nije prihvatio ni u svom mišljenju od marta.

Hrvatski zvaničnici su ranije komentarisali slučaj.

"Država koristi sve raspoložive pravne mogućnosti, ali paralelno vodi razgovore o mirnom rešenju spora. Koristimo sve pravne mogućnosti koje su nam na raspolaganju jer postoje još neke. Međutim, moram reći da u poslednje vreme imamo vrlo konstruktivne razgovore s MOL-om u vezi s rešavanjem ovoga otvorenog pitanja", rekao je ministar ekonomije Hrvatske Ante Šušnjar.

Istakao je kako postoji realna mogućnost da se spor reši nagodbom pre nego što se iscrpe svi pravni mehanizmi.

"Nadam se da ćemo i pre iskorišćenja svih pravnih mogućnosti naći zajednički jezik s MOL-om i to rešiti na miran način, određenom nagodbom. Kako stvari sada stoje i kako razgovori idu, verujem u to, jer su dosta konstruktivni i složili smo se o podosta stvari", rekao je Šušnjar.

On je rekao da je reč o složenim pitanjima koja zahtevaju vreme i intenzivne pregovore.