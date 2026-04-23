Prema saopštenju kompanije, nafta je isporučena na pumpnim stanicama Fényeslitke u Mađarskoj i Budkovce u Slovačkoj, što označava normalizaciju snabdevanja kroz ovaj evropski energetski pravac.

MOL je juče objavio da su završeni radovi na popravci ukrajinskog dela naftovoda Družba, kao i da je kompanija Ukrtransnafta spremna da nastavi tranzit sirove nafte ka Mađarkoj i Slovačkoj.

"AD Ukrtransnafta, kompanija odgovorna za upravljanje ukrajinskim delom naftovoda Družba, zvanično je obavestila MOL da su radovi na popravkama Družbe završeni i da su uslovi više sile koji su bili na snazi od 27. januara 2026. godine prestali da važe od 18 časova 21. aprila 2026. godine. Prema obaveštenju, AD Ukrtransnafta je spremna da nastavi tranzit sirove nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj", navedeno je na veb-sajtu kompanije.

Ranije je slovačka ministarka ekonomije Denisa Sakova objavila da se očekuje da će isporuke nafte Slovačkoj putem naftovoda Družba biti nastavljene u četvrtak ujutru.

