Svako od nas nosi nešto posebno u sebi, ali mnogi svoje kvalitete doživljavaju kao „obične“ — i upravo zato ih često potcenjuju. Problem je u tome što ono što vama deluje prirodno, drugima može biti vaša najveća prednost.

Jednostavan test ličnosti može vam pomoći da otkrijete šta vas zaista izdvaja. Zamislite pet privezaka i izaberite onaj koji vam se na prvi pogled najviše dopada. Ne analizirajte previše — prvi utisak je najvažniji.

Privezak 1

Ako ste izabrali prvi privezak, vaša ključna snaga je unutrašnja otpornost. U kriznim situacijama ostajete smireni i sabrani, čak i kada imate dileme. Ljudi vas doživljavaju kao oslonac i često vam se obraćaju za savet, jer u vašem prisustvu osećaju sigurnost.

Privezak 2

Vaša prednost je originalno razmišljanje. Svet posmatrate iz drugačijeg ugla i ne pristajete na šablone. Lako dolazite do novih ideja i rešenja, pa često unosite svežinu tamo gde su drugi zapeli.

Privezak 3

Vaša najveća vrednost je jasnoća i preciznost. Ne komplikujete stvari i brzo dolazite do suštine. Fokusirate se na ono što je zaista važno i donosite konkretne odluke kada su drugima potrebne smernice.

Privezak 4

Odlikuje vas emocionalna dubina. Imate izražen osećaj za ljude i atmosferu, lako prepoznajete raspoloženja i znate kako da ih uskladite. Zbog toga prirodno povezujete ljude i gradite odnose zasnovane na razumevanju.

Privezak 5

Ako ste izabrali peti privezak, vaša snaga je duboka percepcija. Ne prihvatate stvari površno i uvek tragate za dubljim značenjem. Analizirate više od drugih i često primećujete ono što nije izrečeno naglas.

Na kraju, pokušajte da dovršite jednostavnu rečenicu: „Moja snaga je…“ i razmislite gde je koristite, a gde je zanemarujete. Vaš potencijal već postoji — pitanje je samo da li ćete početi svesno da se oslanjate na njega.