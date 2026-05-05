Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je juče da je od izuzetne važnosti da predstavnici Srbije prisustvuju na evropskim skupovima zbog jednog od strateških ciljeva, odnosno pristupanja EU.

- Smatramo da je izuzetno važno da Srbija bude prisutna na svim evropskim skupovima. Na kraju krajeva, evropske integracije su strateški prioritet naše zemlje - kazala je Brnabićeva u Kopenhagenu, gde učestvuje na Konferenciji predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata.

Kako je navela, posebno važno je bilo da se čuje o čemu se priča na prvoj sesiji koja je bila uglavnom posvećena agendi proširenja. Brnabićeva je takođe rekla da je imala i da će imati i čitav niz bilateralnih susreta na marginama kako bi razgovarala sa evropskim partnerima o evropskom putu Srbije.

- Trudiću se da imam što više sastanaka i onih zvaničnih i onih nezvaničnih, da ponovo govorim o tome šta je to što se sve dešava u Srbiji i šta smo sve uradili na našem reformskom putu i ponovo da tražim podršku za otvaranje dodatnih klastera, što mislim da je Srbija više nego zaslužila - kazala je Brnabićeva.

Na pitanje da li su zemlje članice EU svesne da je Unija nedovršen posao bez Zapadnog Balkana, što je danas rekao predsednik albanskog parlamenta Niko Peleši na konferenciji, Brnabićeva je kazala da smatra da je većina svesna, ali da postoje i dalje države članice koje su skeptične generalno prema proširenju, odnosno primanju bilo kog novog člana u Evropsku uniju.

- I to smo danas čuli od određenih govornika koji su rekli da oni smatraju da pod ovakvim geopolitičkim okolnostima proširenje može predstavljati opasnost za Evropsku uniju, a ne osnaživanje Evropske unije. Tako da je zanimljivo čuti i te poruke - dodala je predsednica parlamenta.

Predložen sastanak kandidata

Brnabić je istakla da je Ukrajina pokrenula za sada potpuno nezvaničnu inicijativu gde bi svi kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji sarađivali mnogo bliže, mnogo bolje, kako bi koordinisali aktivnosti i samim tim podržavali jedni druge na tom evropskom putu. Ona je kazala da su čak predložili da se juče u kasnijim popodnevnim časovima ili danas ujutru pre zatvaranja konferencije održi sastanak kandidata. Ono zbog čega je ta inicijativa zanimljiva jeste to što u njoj ne bi učestvovala Priština.