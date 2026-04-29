Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervjuu za "Blic" i švajcarski "Blick" nakon dvodnevne poseta švajcarskog predsednika Gija Parmelina.

O odnosu Srbije i Švajcarske

Upitan o odnosu Srbije i Švajcarske on je rekao:

- Poseta predsednika Švajcarske je dala impuls budućnoj saradnji, reč je ne samo o velikom predsedniku, već je i veliki stručnjak. Uložili su u brojne start-upove u Srbiji, naučno-tehnološke parkove, projekte, trgovinska razmena je prešla milijardu evra. Raste i naš ali i njihov interes. Ono što je važno je da njihove kompanije zapošljavaju oko 14.000 ljudi u našoj zemlji. Bilo je reči i o poljoprivredi, transportu, a po prvi i o inovacijima u vojnoj industriji. Velike i važne stvari za nas - rekao je predsednik.

- Oni su dobri i mislim da je ova poseta predsednika Parmelana dala veliki impuls i budućoj saradnji. Reč je o jednom, ne samo dobrom predsedniku, čoveku koji je i ministar u najvažnijim resorima za njih, dakle, on pokriva širok dijapazon, a i sam je bio vinogradar, poljoprivrednik, pa ceo taj posao zna, pa kada na to dodate i sve druge važne resore koje pokriva, jer kod njih je predsednik po sistemu rotacije, ali čovek koji je dobro razumeo i doneo odluku da dođe u posetu Srbiji, za njih najvažnijeg partnera na Balkanu, najvećeg. A za nas je to izuzetna prilika.

- Mi, ne znam koliko ljudi to mogu i da pohvataju, ali mi imamo ogromnu razmenu na nivou usluga, gde mi imamo veliki suficit, to je pre svega IT sektor, i oni poštuju naše mlade, talentovane ljude koji ovde rade i već su uložili mnogo. Oni su uložili u brojne startapove ovde u našoj zemlji i zajedno sa nama, 68 u Beogradu, 29 u Nišu, 18 u Čačku, govorimo o naučno - tehnološkim parkovima, i juče su neki projekti predstavljeni. To je jedan vid saradnje. Trgovinska razmena je prešla milijardu evra. Tu je naš, tu je veliki švajcarski suficit. Njihov je interes da i dalje raste i nastavlja se, ali i naš, jer dobijamo najbolju i najkvalitetniju robu, nema nikakve sumnje. Dakle, to tržište reguliše i to su dobre vesti.

- Ono što je važno, to je da njihove kompanije zapošljavaju oko 14.000 ljudi u našoj zemlji, da su veliki investitor sa oko tri milijarde evra. I mi smo sada razgovarali o svim bilateralnim odnosima i dogovorili pre svega nastavak saradnje i ubrzanje saradnje po pitanju inovacija, veštačke inteligencije, hajteka, ali po prvi put uz ono o čemu smo govorili, dakle, poljoprivredi, transportu. Imamo 42 Štadlerove kompozicije, izvanredni vozovi, razgovarali smo i o drugim mogućim poslovima u budućnosti. Ali ono što je važno, po prvi put smo razgovarali o inovacijama u vojnu industriju, i to su, rekao bih, velike i važne stvari za nas. Pričali smo i o nekim transferima tehnologije u budućnosti, posebno što mi želimo, i verujem da ćemo uspeti, sa Kinezima da otvorimo ovu fabriku u Šapcu i da počnemo da proizvodimo robote što je moguće pre. Dakle, tu sad imate i dvostruke namene i sve drugo što je moguće. I, rekao bih, imali smo i veoma značajne političke razgovore. Oni ne istupaju sa pozicije sile.

O dijalogu

- Ja sam rekao da je za mene dijalog od presudnog značaja uvek, da nikada to nisam formalno radio zarad trikova i objavljivanja na televiziji, već da sam spreman da razgovaram, kao što sam bio spreman da razgovaram i sa Đokićem još pre godinu i po dana kada sam uputio pismo sa kojim se on saglasio da mu ga uputimo i rekao da će pozitivno da odgovori, ali mu je neko promenio mišljenje tokom večeri. Dakle, da budemo sasvim otvoreni šta se dogodilo, jer je to bilo u manje od 24 sata, potpuna promena mišljenja. I od tada ljudi sa svima hoće da razgovaraju, valjda da dobiju neku podršku u borbi protiv nas, ali neće da razgovaraju sa onima koji drugačije misle. Tako da smo i o tome razgovarali.

O Srbima u Švajcarskoj

Naša dijaspora u Švajcarskoj je velika, oni verovatno to prepoznaju kao veliki deo svog stanovništva. Kakvi su odnosi države Srbije sa dijasporom u Švajcarskom?

- 130.000 je po zvaničnim podacima. Nisam zadovoljan nigde, ni u jednoj zemlji na svetu, kakvu institucionalnu saradnju imamo. Prvo, postoji veliki broj različitih klubova. Sa ovim glavnim imamo vrlo dobru saradnju, vrlo pristojnu saradnju, i uvek to može da bude bolje. I uvek sam siguran da je krivica na našoj strani. Mi Srbi smo takvi da ćemo da se podelimo u pet grupa, pet klubova i pet partija gde god da se nađemo. Srbi smo u Srbiji, Srbi smo u Švajcarskoj i na svakom drugom mestu. Ali verujem da smo mi krivi i da moramo mnogo ozbiljnije i, rekao bih, mnogo odgovornije i sa mnogo više entuzijazma da pristupimo razgovoru sa tim našim ljudima, jer oni su blago ove zemlje. Oni su ne samo most prijateljstva između nas i Švajcarske, oni su mnogo toga naučili. Naučili su kako se peku zanati.

Razgovori i o blokadama

Kako je istakao, bilo je razgovora i o blokadama.

- Otvoreno sam razgovarao sa gospodinom Parmalanom o svim pitanjima. Mi smo razgovarali, on je rekao: "Samo ne razumem to oko dijaloga i nismo spremni da pomognemo. "Ja sam mu rekao: "Ja nemam nikakav problem. Mi smo uvek spremni." Ja sam ih pozivao bezbroj puta, ali vi morate da razumete da tu postoje dva razloga zašto se oni ne odazivaju. Prvi je taj što su oni sve svoje političke istupe, svu svoju platformu, suštinski vezali za Šolakove medije, a oni, ukoliko se budu pojavili na susretu sa mnom, a to ne smeju da urade jer Šolak lično smatra da mene treba dehumanizovati, kriminalizovati, negirati svaki rezultat, čim bi se neko pojavio, taj bi bio uništen u tim medijima. To je jedan od razloga zbog čega oni ne smeju. To govori da oni nisu ozbiljni političari, da oni ne razumeju državu, da oni ne razumeju i potcenjuju svoj narod kad im politiku vodi bilo koji tajkun, makar se on zvao i Dragan Šolak. O svemu što je vlast uradila u prethodnih 14 godina Predsednik je istakao koliko je vlast uradila u prethodnih 14 godina. - Hoće o tome da mi pričaju? Hoće da mi pričaju o izgradnji puteva? Više smo izgradili puteva, autoputeva, brzih saobraćajnica i puteva uopšte nego za 60 godina ranije. Hoće o prugama brzim da mi pričaju, običnim? Hoće da mi govore o avio linijama, o našem nacionalnom avioprevozniku? Da govore o našim aerodromima i Nišu i Beogradu i Čačku? O BDP-u, stopi rasta? O platama i penzijama, o besplatnom prevozu u Beogradu, Nišu i ne znam gde smo uspeli da obezbedimo još. O lečenju dece, pa lečimo 300 puta više dece nego oni. O BDP-u, nafti, zalihama... - Vidite da je Evropa smanjila sa malih 0,8 na 0,5 već. Mislim, kako da vam kažem? Ne mogu da znam. Danas je nafta na 112. A podsetiću vas, bila je 65 pre nego što smo ušli u krizu. Još malo pa duplo veća. Još malo pa 100 odsto veća cena. Dakle, sad me pitate kako ćemo. Mi ćemo danas, sutra, da pustimo, da vam dam i tu vest, nove desetine hiljada tona iz rezervi. Mi nadopunjujemo te rezerve, ali to morate da platite. Jer mi to ne možemo sad da naplatimo iz cene. Ne znam da li me razumete. Nama sad fali 17 miliona evra da nadomestimo ono što smo već dali. Nije problem, dogovorio sam, to je razlika u ceni već sada. Dogovorio sam, eto, sa Sinišom (Malim prim. aut.), uradićemo mi to. Ali hoću da vam kažem kako stvari stoje. Nije lako - rekao je i dodao: - Mi odlično stojimo na finansijskom tržištu. Mislim da ćete imati informacije, da li danas ili sutra, pustiće Ministarstvo finansija. Strašno smo se plašili. Ali evo vam vest. Finansijski investitori iz Sjedinjenih Američkih Država su najvećim delom zainteresovani. I oni koji su učestvovali i koji učestvuju u trgovini našim bondovima, dakle našim obveznicama, 95 odsto su iz SAD-a. Po veoma povoljnim stopama, što znači da veruju u Srbiju, da veruju u njenu fiskalnu stabilnost, da veruju u njenu sveukupnu stabilnost i tako dalje. Ali to morate sad da potrefite dan, ne znam, išlo je taj dan, ovaj dan i tako dalje. Jer svaka izjava bilo kog od tih najvažnijih političara u svetu vam napravi bezbroj problema.

"Savršena oluja za Evropu"