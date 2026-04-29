Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je na Blic TV o najvažnijim pitanjima za građane, osvrnuvši se i na nedavnu posetu predsednika Švajcarske Gija Parmelina, za koju je istakao da predstavlja ozbiljan korak napred u odnosima dve zemlje.

Kako je naveo, ta poseta nije bila samo protokolarna, već je donela konkretne rezultate i otvorila prostor za dodatno jačanje saradnje. Vučić je naglasio da je reč o izuzetno značajnoj ličnosti, ne samo u političkom, već i u stručnom smislu, što dodatno doprinosi kvalitetu odnosa između Srbije i Švajcarske.

Predsednik je ukazao na to da su švajcarske kompanije već duboko prisutne u Srbiji, posebno kroz ulaganja u startapove, naučno-tehnološke parkove i različite razvojne projekte. Trgovinska razmena između dve zemlje već je premašila milijardu evra, što jasno pokazuje da interes postoji na obe strane i da nastavlja da raste.

Posebno je istakao značaj činjenice da švajcarske firme zapošljavaju oko 14.000 ljudi u Srbiji, što ovu saradnju čini ne samo ekonomskom, već i direktno važnom za život građana.

Tokom razgovora sa švajcarskim predsednikom, teme nisu bile ograničene samo na postojeće oblasti saradnje. Razmatrani su i potencijali u poljoprivredi i transportu, ali i nove oblasti koje do sada nisu bile u fokusu. Vučić je naglasio da se po prvi put otvorila i tema inovacija u vojnoj industriji, što dodatno govori o širini i ozbiljnosti budućih planova.

- To su velike i važne stvari za nas – poručio je predsednik, naglašavajući da ovakvi susreti donose konkretne koristi i otvaraju nova vrata za razvoj Srbije.