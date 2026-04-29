Vula Ceci, kopredsednica Evropske partije zelenih koja je sa Biljanom Đorđević iz ZLF-a izvodila performans koji simulira dresuru psa aludirajući da je došla u Srbiju da „dresira” neposlušne Srbe, sada se ozbiljno iznervirala.

Naime, ona je na društvenoj mreži "X" pokazala da je u pravom nervnom rastrojstvu jer je Srbiju posetio jedan od evropskih komesara.

Izgleda da je Ceci uvidela da onaj pas koji im simbolizuje Srbiju neće bas tako poslušno da potrči kad mu blokaderi bace lopticu.

.