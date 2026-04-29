Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tokom razgovora sa švajcarskim predsednikom Gijom Parmelanom otvorio i pitanje političkog dijaloga u Srbiji, uključujući i ponašanje opozicionih blokadera.

Kako je naveo, sagovornik iz Švajcarske nije razumeo zašto nema dijaloga i zašto nema spremnosti za razgovor, na šta mu je Vučić odgovorio da sa njegove strane nikada nije bilo prepreka.

- Otvoreno smo pričali o svemu. On mi je rekao da ne razume situaciju oko dijaloga i zašto nema spremnosti da se pomogne. Ja sam mu rekao da mi nemamo nikakav problem i da smo uvek spremni za razgovor – istakao je predsednik.

Vučić je naglasio da je više puta upućivao pozive za dijalog, ali da druga strana uporno odbija da se odazove, i to, kako tvrdi, iz dva ključna razloga.

Prema njegovim rečima, prvi razlog je politički uticaj medija i interesnih struktura, zbog čega opozicioni akteri, kako kaže, strahuju od posledica ukoliko bi pristali na razgovor.

- Oni su svoju politiku vezali za određene medije i ako bi se neko pojavio na sastanku sa mnom, bio bi odmah napadnut i politički eliminisan. Zbog toga ne smeju da dođu – rekao je Vučić.

On smatra da takvo ponašanje pokazuje nedostatak političke ozbiljnosti i razumevanja države, ali i potcenjivanje sopstvenih birača.

- To govori da oni ne razumeju ni državu ni narod, već dozvoljavaju da im politiku vode drugi – poručio je predsednik.

Kao drugi razlog naveo je, kako kaže, racionalno pitanje koje bi se postavilo tokom razgovora.

- A šta bi oni meni uopšte rekli? – upitao je Vučić, sugerišući da opozicija nema jasne odgovore ni konkretna rešenja.