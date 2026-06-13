Novi Sad je bio poprište dramatičnih scena. Blokade saobraćaja dovele su do ogromnih gužvi, nervoze i potpunog kolapsa u pojedinim delovima grada, dok su se na ulicama odvijale scene koje su mnogi opisali kao "haos bez presedana".

Naime, blokaderi su u jednom trenutku zaustavili kola Hitne pomoći, koja su pod rotacijom pokušala da prođu raskrsnicu.

Međutim, nakon što je lekarskoj ekipi to bilo onemogućeno, oni su se okrenuli i vratili istim pravcem kojim su došli.

Ove fotografije pokazuju u kojoj se meri zgubidani iživljavaju nad sopstvenim sugrađanima.

S druge strane usta su im puna priča da na ulice izlaze radi dobrobiti svih i kako bi odali počast stradalima u tragediji u Novom Sadu koja se dogodila 1. novembra 2024. godine kada se obrušila nadstrešnica na Železničkoj stanici.

Jedino što su zgubidani postigli jeste da je grupica njih maltretira sve ostale građane Novog Sada.