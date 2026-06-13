Nova objava na društvenim mrežama pokrenula je talas komentara na račun Biljane Lukić, jedne od istaknutijih figura među blokaderima.

Na nalogu "Justicija" objavljen je kolaž sastavljen od više njenih televizijskih gostovanja uz ironične opise poput "stručnjak za vakcine", "građevinski inženjer", "geolog", "policijski inspektor", "javni tužilac", "ekspert za bezbednost" i "stručnjak za međunarodne odnose".

Uz fotografiju je postavljeno i pitanje:

– Koja je uloga Biki Luki na tribini ProGlasa?

Objava je izazvala brojne reakcije korisnika, od kojih su mnogi kroz šalu komentarisali da je Biljana Lukić "postala ekspert za sve".

– Ostalo je još samo da bude selektor reprezentacije – napisao je jedan korisnik.

– Čovek za sve funkcije – dodao je drugi.

Bilo je i onih koji su ironično poručili da "ne postoji tema o kojoj Biljana Lukić ne može da govori", dok su drugi komentarisali da je "svakog dana nova profesija".

Kolaž se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne duhovite komentare, a pojedini korisnici postavili su pitanje zbog čega se Biljana Lukić pojavljuje na tribinama i raspravama o tako različitim oblastima.

Za sada nije bilo reakcije same Biljane Lukić na komentare koji kruže internetom.