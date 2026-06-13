Prava drama potresa blokaderske redove nakon što su u javnost dospeli snimci sa njihovih zatvorenih sastanaka! Ono što je trebalo da bude pažljivo planirana strategija pretvorilo se u potpunu katastrofu, a među članovima je zavladala atmosfera nepoverenja, sumnji i međusobnih optužbi.



Prema navodima izvora bliskih grupi, među članovima je nastala prava paranoja. Svi sumnjaju na sve. Nekadašnji saveznici sada jedni druge gledaju popreko, dok se iza zatvorenih vrata navodno vodi pravi lov na osobu koja je informacije iznela u javnost.

Umesto smirenih razgovora, usledile su burne rasprave. Umesto zajedništva, pojavile su se optužbe. Članovi pokreta navodno su pokrenuli sopstvenu internu istragu pokušavajući da otkriju ko je odgovoran za curenje informacija.

Atmosfera je postala toliko napeta da su pojedinci navodno počeli da analiziraju svaki detalj sa sastanaka. Ko je gde sedeo. Ko je šta rekao. Ko je poslednji ušao u prostoriju. Ko je prvi napustio sastanak.

Izvori tvrde da su pojedini članovi postali predmet ozbiljnih sumnji. Svaka izjava se preispituje. Svaki postupak se analizira. Svaki razgovor izaziva novu lavinu nagađanja.

Dok jedni zahtevaju odgovornost, drugi upozoravaju da je čitava blokaderska organizacija ušla u spiralu međusobnog optuživanja iz koje sve teže pronalazi izlaz.



Rasprave postaju sve žešće, a tenzije rastu iz dana u dan, a blokaderi se međusobno kolju!

Jedno je sigurno, atmosfera sumnje, panike i međusobnih optužbi dostigla je tačku usijanja, a da li to stvarno želimo da vidimo u zdravom društvu kakva je Srbija?

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