Marija Šerifović je nedavno na Baliju doživela pravu dramu kada je pala usred noći i povredila nogu.

Odmah je otišla u bolnicu na hitan prijem, a priznala je da je trpela nesnosne bolove.

Marija je na svom Jutjub kanalu u najnovijem vlogu objasnila šta se dogodilo.

- Sada je petak, 23.46 je, ja sam u taksiju, na putu za bolnicu. U kolima sam sa nepoznatom osobom koju bukvalno znam 60 minuta. Znači ovako,legla sam da spavam i sve je bilo u redu. Obula sam svoje kroksice da siđem niz stepenice i odnesem mami neki lek za bolove. Pala sam i sada idem da vidim da li ću odmor nastaviti u miru ili gipsu, na štakama ili longeti - rekla je ona i prikazala kadrove iz bolnice gde su je gurali u invalidskim kolicima kako bi išla na preglede.

- Nikada nisam osetila ovoliku bol, nikada u životu - dodala je pevačica.

"Hodam na štakama"

Marija je potom otkrila rezultate.

- Kosti nisu pukle, izgleda da su mi popucali ligamenti. Nema mrdanja, fiksirana mi je noga noga, slede led i injekcije... Hodam na štakama, za pet metara mi treba pet minuta - rekla je pevačica koja je nakon dolaska u Beograd otišla na terapije i uspela da održi koncert u Sava Centru.

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