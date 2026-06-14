Darko Mladić kaže da je važno što se o zdravstvenom stanju Ratka Mladića govorilo i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde je Srbija tražila da preuzme deo funkcija Haškog mehanizma i mogućnost da se izrečene kazne izvršavaju u matičnim državama.

- Pre šest meseci su pozvali Ujedinjene nacije da krše svoje propise i da ne primenjuju Mendelova pravila u slučaju mog oca, što je isto bio diplomatski skandal - rekao je Mladić za RTS.

Ovaj put su, dodaje, predstavnici Mehanizma i zemlje koje ih podržavaju otišli korak dalje i eksplicitno tražili da se nastavi, kako je rekao, mučenje njegovog oca u zatvoru.

- Iako je to ružno i odvratno i krši sva pravila funkcionisanja Ujedinjenih nacija, ja im se zahvaljujem na tome, jer su ogolili pred svetskom javnošću suštinu onoga što Mehanizam sada radi pod sadašnjom predsednicom - poručio je Mladić