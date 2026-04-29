Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sudbina Naftne industrije Srbije biti rešena u narednih 20 dana, naglašavajući da je stabilno funkcionisanje ove kompanije od presudnog značaja za energetsku sigurnost države.

Govoreći u intervjuu za „Blic“ i švajcarski „Blick“, u emisiji „Blic pita“, Vučić je istakao da se pitanje NIS-a mora hitno zatvoriti već tokom maja.

- Moramo konačno da rešimo pitanje Naftne industrije Srbije – poručio je predsednik.

On je otkrio da je već obavio razgovor sa čelnikom MOL Group Žoltom Hernadijem, neposredno pre gostovanja, i naveo da pregovori teku bez većih zastoja.

- Jutros sam razgovarao sa njim. Sve ide normalno. On će imati dodatne razgovore sa ruskom stranom, kao i sa partnerima iz arapskih zemalja, a potom dolazi i u Srbiju – rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da očekuje da ni nova mađarska vlada neće imati primedbe na dogovor, budući da je interes i same kompanije, ali i države, da se rešenje pronađe što pre.

- To je interes privatne kompanije, ali i interes države. Siguran sam da to razumeju – dodao je.

Vučić je upozorio da bi eventualni problemi u funkcionisanju NIS-a mogli da izazovu ozbiljne posledice, posebno u trenutku kada su globalna energetska tržišta pod velikim pritiskom.

- Zamislite da nemamo rafineriju koja proizvodi kerozin u ovom trenutku. Upravo zato imamo manje problema nego neke velike sile koje već sada smanjuju broj letova – rekao je.

Govoreći o širem kontekstu, predsednik je ukazao na potencijalne globalne poremećaje u snabdevanju naftom, posebno ukoliko bi došlo do prekida dotoka ruske i kazahstanske nafte ka Evropi.

- Ako Rusi prekinu dovod nafte ka Nemačkoj, imaćete ogromne probleme u celoj Evropi. Već sada postoje teškoće, cene rastu, a avio-kompanije jedva funkcionišu zbog skupog goriva – upozorio je Vučić.

On je dodao da se situacija dodatno komplikuje zbog globalnih političkih tenzija, uključujući dešavanja na Bliskom istoku, koja direktno utiču na cenu nafte i transporta.

Ipak, istakao je da je Srbija uspela da se delimično zaštiti zahvaljujući pravovremenom formiranju rezervi.

Govorio sam stalno: rezerve, rezerve, rezerve. I sada se vidi koliko je to bilo važno. Još nismo dirali vojne rezerve, a imamo dovoljno kerozina i uspevamo da održimo stabilnost – rekao je.

Vučić je zaključio da je upravo zbog svega toga funkcionisanje NIS-a ključno za stabilnost države i naglasio da će naredne nedelje biti presudne za donošenje konačne odluke.