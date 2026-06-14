Potez dolazi u trenutku kada Vašington i Teheran vode osetljive pregovore o budućnosti iranskog nuklearnog programa i mogućem sporazumu o kontroli nuklearnog materijala.

Prema dostupnim informacijama, iranske vlasti su postavile eksplozivne naprave na prilazima tunelima, dok su pojedini ulazi dodatno zatrpani zemljom i ruševinama kako bi se otežao pristup objektu.

Američki izvori smatraju da je cilj ovih mera sprečavanje eventualne operacije čiji bi zadatak bio preuzimanje ili uklanjanje obogaćenog uranijuma iz kompleksa.

Sporazum pod znakom pitanja

Kompleks u Isfahanu poslednjih meseci nalazi se u centru međunarodne pažnje. Prema procenama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), upravo na toj lokaciji mogao bi da se nalazi veliki deo iranskih zaliha uranijuma obogaćenog do 60 odsto, što je nivo veoma blizu materijalu potrebnom za izradu nuklearnog oružja.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da međunarodni inspektori još nemaju potpun uvid u stanje iranskih nuklearnih zaliha. IAEA je nedavno zatražila od Teherana da omogući pristup postrojenjima i dostavi precizne podatke o količinama i lokacijama obogaćenog uranijuma, ali je saradnja i dalje ograničena.

Analitičari upozoravaju da bi miniranje ulaza moglo dodatno da zakomplikuje sprovođenje eventualnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ukoliko dogovor bude podrazumevao uklanjanje ili međunarodnu kontrolu nuklearnog materijala, pristup skladištima mogao bi da postane izuzetno težak, spor i rizičan.

Dok diplomate pokušavaju da pronađu rešenje za jednu od najosetljivijih bezbednosnih kriza današnjice, Iran očigledno preduzima mere kako bi svoje najvrednije nuklearne resurse držao pod strogom zaštitom. Zbog toga mnogi posmatrači ocenjuju da se paralelno sa pregovorima vodi i tiha bitka za kontrolu nad materijalom koji bi mogao da odredi budućnost čitavog regiona.