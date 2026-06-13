U jeku priča o mogućim izborima i najavama studentsko blokaderske liste, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je tvrdnju koja je već izazvala brojne reakcije.

Govoreći tokom posete Bakuu, Vučić je rekao da će na listi vladajuće većine biti veliki broj mladih ljudi i studenata, dok je za studentsko blokadersku listu rekao da na njoj, kako tvrdi, „neće biti nijedan student“.

– Jedan od slogana nas koji želimo normalnu i pristojnu Srbiju može da bude da ljudi glasaju za studente, jer će biti mnogo studenata na našoj listi, pošto na njihovoj listi neće biti nijedan – rekao je Vučić.

Predsednik je situaciju uporedio sa „avionom bez pilota“, navodeći da je paradoks govoriti o studentskoj listi bez studenata na njoj.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada studenti blokaderi najavljuju izlazak na izbore i formiranje zajedničke liste, dok imena kandidata još nisu javno predstavljena. Prema ranijim najavama, kandidati bi trebalo da budu predloženi preko fakulteta i studentskih plenuma.