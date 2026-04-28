Vučić je kazao i da se švajcarski predsednik Parmelan obrazovao u sistemu dualnog obrazovanja.

- A evo ga sad predsednik, kazao je Vučić dodavši da je naučio veštine koje mnogi njegovi vršnjaci nisu uspeli da nauče, uz to što je naučio i većinski jezik u Švajcarskoj Konfederaciji, a to je nemački jezik. Mi smo izvanredno počeli, ogromnu prednost imali u odnosu na sve u komšiluku koji nisu imali hrabrosti da prihvate dualno obrazovanje, zato je naša ekonomija brže napredovala. Međutim, onda smo se suočili, onda smo se suočili sa bezbroj problema. I poslednji put kad je gospođa Renold ovde bila, počeo je da se širi otpor i kroz medije i kroz našu vladu daljem prihvatanju švajcarskog modela, jer dolaze i neki bolni potezi i morate da prihvatite uticaj privatnih kompanija, a ne javnog sektora.

- Očigledno da, iako sam molio ljude u vladi da prihvate u potpunosti švajcarski model, da nije bilo dovoljno hrabrosti da se to učini. Nadam se da će u budućnosti oni koji budu vodili vladu imati dovoljno petlje, ali i dovoljno racionalnog sagledavanja stvari u budućnosti, da sa tim nastave i da preduzmu i ne lake korake, ma koliko se neko ljutio u našem prilično oslabljenom obrazovnom i prosvetnom sistemu. Mi ćemo biti spremni da dalje učimo od Švajcaraca i da pokušamo da kopiramo ono što je najuspešniji model koji je Švajcarska dala svetu.