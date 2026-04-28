Danas će veći deo dana biti pretežno sunčano uz povremenu slabu do umerenu oblačnost. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi mogući su posle podne (kao lokalna pojava) na jugu i jugozapadu Srbije. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najviša temperatura od 20 do 25 °C.

Pred prvomajske praznike prolazno naoblačenje uz pad temperature

U sredu (29.04.) u većini mesta umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, samo će ujutro i pre podne na jugu Srbije biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u drugom delu dana mestimično pojačan, severnih pravaca. Najniža temperatura od 6 do 11 °C, a najviša od 14 °C na zapadu do 23 °C na jugoistoku Srbije.

U toku noći na visokim planinama prelazak kiše u sneg.

U četvrtak (30.04.) na severu i zapadu Srbije razvedravanje, pa će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano. U ostalim krajevima i dalje umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i istoku zemlje mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Posle podne i uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti i u ovim krajevima.

Tokom prvomajskog uranka hladno i suvo sa prizemnim mrazevima

Od petka do kraja sedmice (01 - 03.05.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće uglavnom na istoku i jugoistoku zemlje.

Temperatura u padu - ujutro se očekuje pojava prizemnih mrazeva, koji će biti najrasprostranjeniji u petak (01.05.) i subotu (02.05.), dok će dnevne temperature u četvrtak (30.04.) i petak (01.05.) biti od 12 do 17 °C, a zatim u porastu. Duvaće pojačan severozapadni vetar, naročito sredinom dana i posle podne.

Od ponedeljka (04.05.) osetno toplije sa dnevnim temperaturama oko 25 °C - početkom sedmice pretežno sunčano, a zatim nestabilnije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Na području Beograda dnevne temperature u četvrtak i petak (30.04 - 01.05.) od 15 do 17 °C, za dane vikenda (02 - 03.05.) od 20 do 23 °C, a početkom sledeće sedmice (od 04.05.) uz sunčano vreme i oko 25 °C. Prizemni jutarnji mraz očekuje se u petak (01.05.).