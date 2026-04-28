U početku su svi ljudi imali smeđe oči. Međutim, jedna genetska mutacija promenila je tok evolucije boje očiju i dovela do pojave plavih očiju kakve danas poznajemo.

Stručnjaci sa Univerziteta u Kopenhagenu veruju da su razjasnili poreklo ove promene – i sve ukazuje na to da potiče od jednog zajedničkog pretka.

Prema njihovim nalazima, mutacija se dogodila pre između 6.000 i 10.000 godina. Pre toga, svi ljudi su imali isključivo smeđe oči. Promena je nastala usled mutacije koja je uticala na regulaciju pigmenta u oku.

Kako je nastala plava boja očiju

Istraživanje je vodio profesor Hans Eiberg, koji je još 2008. godine objasnio da ključ nije samo u genu OCA2, već u genu HERC2 koji kontroliše njegovu aktivnost.

OCA2 je odgovoran za proizvodnju melanina – pigmenta koji daje boju očima, koži i kosi. Kada HERC2 „isključi“ ili smanji aktivnost OCA2 gena, dolazi do manje proizvodnje melanina u irisu. Rezultat toga je svetlija, odnosno plava boja očiju.

Drugim rečima, plave oči nisu posledica dodatnog pigmenta, već njegovog manjka.

Jedan zajednički predak

Najzanimljiviji deo ovog otkrića jeste činjenica da svi ljudi sa plavim očima imaju istu genetsku mutaciju na istom mestu u DNK. To ukazuje na to da potiču od jednog zajedničkog pretka kod koga se ova promena prvi put pojavila.

Pretpostavlja se da se mutacija proširila tokom migracija ljudi iz Afrike ka Evropi, što objašnjava zašto su plave oči danas najčešće kod populacija evropskog porekla.

Iako postoje i druge boje očiju, poput zelene, one nastaju na drugačiji način i uključuju različite nivoe i raspored melanina.

Zaključak istraživanja je jasan – svi ljudi sa plavim očima povezani su jednom davnom genetskom promenom, koja se prenela kroz generacije i oblikovala raznolikost koju danas vidimo.