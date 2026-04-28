Vučić je istakao da je „veoma srećan“ zbog ove posete, naglašavajući značaj odnosa između dve zemlje.

Nakon potpisivanja Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija, poručio je da je Švajcarska jedan od najvećih investitora u Srbiji, sa ukupnim ulaganjima koja dostižu oko tri milijarde evra.

Predsednik je podsetio i na prisustvo brojnih svetski poznatih švajcarskih kompanija koje posluju u Srbiji, ističući njihov doprinos razvoju domaće ekonomije.

Posebno je naglasio i važnost dijaspore, ocenivši da građani Srbije koji žive i rade u Švajcarskoj predstavljaju snažan most koji povezuje dve zemlje i dodatno učvršćuje njihove međusobne odnose.

- Očigledno da, iako sam molio ljude u vladi da prihvate u potpunosti švajcarski model, da nije bilo dovoljno hrabrosti da se to učini. Nadam se da će u budućnosti oni koji budu vodili vladu imati dovoljno petlje, ali i dovoljno racionalnog sagledavanja stvari u budućnosti, da sa tim nastave i da preduzmu i ne lake korake, ma koliko se neko ljutio u našem prilično oslabljenom obrazovnom i prosvetnom sistemu. Mi ćemo biti spremni da dalje učimo od Švajcaraca i da pokušamo da kopiramo ono što je najuspešniji model koji je Švajcarska dala svetu.

- Razgovarali smo i o programu saradnje od 2026. do 2029, za koji švajcarci odvajaju novac, a verujem da naša saradnja može biti u IT sektoru, AI, saobraćaju...

Predsednik Vučić prethodno je izjavio da su Srbija i Švajcarska u poslednjih 12 godina dramatično unapredile ekonomsku saradnju.