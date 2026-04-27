Izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju je dao britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu "Ostalo je politika" udarna je vest u ruskim medijima.

Ruska agencija TASS drži na udarnoj poziciji izjavu Vučića, navodeći da je predsednik Srbije osudio negativno etiketiranje Rusije od strane Zapada.

- Predstavljate sebe kao svetionik demokratije, a Rusiju kao svetionik zla, i to je to. To nije istina - prenosi TASS Vučićeve reči i nastavlja:

- Postoje nijanse, postoji mnogo sivih zona; nije sve crno-belo. Postoje različite kulture, različite tradicije. Rusija nije deo EU. Vi ste bar bili deo EU, ali ste postali nezadovoljni i otišli. Stalno govorite o Srbiji kao ruskoj marioneti - rekao je Vučić u intervjuu sa bivšim britanskim sekretarom za međunarodni razvoj Rorijem Stjuartom i bivšim portparolom premijera Velike Britanije Tonija Blera, Alisterom Kembelom.