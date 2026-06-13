On je u danas objavljenom intervjuu za „Politiku” ukazao da se Zapadni Balkan nalazi u srcu Evrope, a Srbija u središtu tog regiona, te da se ne može zamisliti Evropa bez Srbije i Zapadnog Balkana.

"To je, na kraju krajeva, i pitanje pouzdanosti same Evrope", naglasio je Gerapetritis. Podsetio je da je Solunskim planom 2003. godine Grčka bila predvodnik u uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao jedinom putu za učvršćivanje stabilnosti i jačanje bezbednosti na ovom području.

"Ovu politiku nedavno smo iznova potvrdili Deklaracijom iz Delfa u aprilu, koju sam potpisao zajedno sa našim saradnicima na Zapadnom Balkanu. Smatramo da se sada ukazuje najpogodniji trenutak da se pruži novi podstrek" saopštio je Gerapetritis.

On je još dodao da je njegova težnja, kao ministra spoljnih poslova, uoči grčkog predsedavanja Savetom Evropske unije u drugoj polovini 2027. godine, "da dočeka jednog ili više partnera sa Zapadnog Balkana u evropskoj porodici".

Gerapetritis je podsetio i na to da su Grčka i Srbija u septembru 2025. godine potpisale Sporazum o saradnji za ubrzanje pristupnog puta Srbije ka EU, koji predviđa pružanje stručnog znanja Atine u vezi sa pravnim tekovinama Unije. Grčki ministar je ukazao i da je njegova zemlja jedna od pet država članica Evropske unije koje ne priznaju jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova.

"Podržavamo dijalog između Beograda i Prištine, koji se odvija uz posredovanje EU, uz postojanu grčku politiku za evropsko uključivanje Zapadnog Balkana", saopštio je Gerapetritis. On je dodao da je Grčka članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za dvogodišnje razdoblje 2025–2026. i da će, "rukovođena načelima međunarodnog prava i načelima Povelje Ujedinjenih nacija", u tom mandatu sarađivati sa Srbijom. On je još rekao i da Srbija i Grčka nisu bliske samo prostorno već i istorijski i da "održavaju dugotrajne istorijske, kulturne i verske veze, iskovane kroz vreme".

"Naši narodi su povezani izvanrednim sponama prijateljstva i uzajamne podrške. Sada je naš bilateralni zajednički put dobio strateško obeležje, Zajedničkom deklaracijom potpisanom u Atini u decembru 2019. godine, u okviru 3. Visokog saveta za saradnju između Grčke i Srbije", rekao je grčki ministar. Gerapetritis je istakao da Grčka čestita Srbiji na priređivanju izuzetno značajne Međunarodne izložbe Ekspo 2027, koja će se održati prvi put u jugoistočnoj Evropi, u Beogradu.

"To je kandidatura koju je Atina svesrdno podržala; spremni smo da pomognemo na bilo koji način koji se od nas zatraži, te vam od srca želimo mnogo uspeha", poručio je grčki ministar. On je govorio i o energetskoj saradnji Grčke i Srbije i rekao da se ona širi na energetsku bezbednost i razgranavanje izvora energije.

"Grčka predstavlja glavnu južnu energetsku kapiju i čvorište za snabdevanje zapadnog Balkana i šire jugoistočne Evrope, doprinoseći raznolikosti izvora snabdevanja energijom zemalja našeg šireg područja, uključujući i Srbiju, kao i smanjenju zavisnosti od pojedinačnih dobavljača", saopštio je Gerapetritis.

Prema njegovim rečima, uloga Srbije je podjednako ključna u povezivanju energetskih sistema regiona sa srednjom i severnom Evropom, na pravcu jug–sever. Što se tiče regionalnih tokova prirodnog gasa, grčki ministar je rekao da plutajuća jedinica za skladištenje i ponovno pretvaranje u gas (FSRU) u Aleksandrupolisu, u kojoj je Srbija već zakupila količine za snabdevanje prirodnim gasom, kao i postrojenje za pretvaranje u gas u Revituzi, pružaju raznolikost prirodnog gasa za Balkan kroz uvoz svetskog tečnog prirodnog gasa. "

Ovo se ostvaruje kroz Vertikalni koridor, koji će se, izgradnjom cevovoda Grčka – Severna Makedonija i Severna Makedonija – Srbija, proširiti i ka Srbiji", naglasio je Gerapetritis. Grčki ministar je saopštio da politike energetskog razgranavanja Srbije pružaju priliku da se stvori čvrsta osnova za snažniju saradnju u oblasti prirodnog gasa s Grčkom, a naročito, kako je naveo, putem gasnih povezivanja s Bugarskom i Severnom Makedonijom.

"Saradnja naših zemalja u oblasti energetike, na bilateralnom i regionalnom nivou, nalazi se na svojoj najvišoj tački, što dokazuje i susret ministara energetike, zvaničnika i operatora energetskih sistema iz Srbije, Grčke, Severne Makedonije i Bugarske, koji je održan u Atini 15. maja", zaključio je Gerapetritis, koji je u petak boravio u poseti Srbiji.