"Poslednjih meseci sve češće slušamo i to da neutralnost nije opcija, pa vi sad imate i te izjave. Zapamtićemo mi, dakle, one koji su ćutali, koji su bili neutralni, u jednom delu isto akademske zajednice ili bilo ko drugo od javnih ličnosti, oni će biti kažnjeni politički, moralno i na svaki drugi način. Dakle, neće se provući kao što je to bilo 2000.", ocenila je Miletić.

"Znači, ta borba protiv neutralnih, to je sad neka nova faza. Njima se, izgleda, čini da su do te mere uspeli da podele društvo, da sad treba da se koncentrišu na ove koji pokušavaju da izbegnu tu podelu", ukazala je Smajlović.

Ona je ocenila da to liči na najavu revanšizma.

"Pa cela ideja je: pristanite uz nas sada, da ne biste nastradali od nas posle. A kad takvu atmosferu pravite, vi u stvari pokušavate da pošaljete poruku: mi smo sigurni da mi pobeđujemo. Razumete, što je odličan način uvlačenja malodušnosti u protivnika. Ja inače mislim da im je to odlična politička taktika. Da vi proizvodite utisak: mi smo lavina koja dolazi, mi smo cunami koji stiže, i oni koji se ne sklone na vreme, oni će da stradaju", kaže ona.

U politici, mržnja i strah su mnogo moćnije emocije od ljubavi i nade, zaključila je Smajlović.

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