Takođe svakoga dana svedočimo da ono što su govorili juče, danas i sutra može biti potpuno drugačije predstavljeno. Evo i najnovijeg primera.

Do pre samo mesec dana, svaki dan su ponavljali kako Srbija ima loše odnose sa Amerikom. Onda je lično Donald Tramp demantovao njihove laži kada je objavio intervju predsednika Vučića.

I, šta se onda dogodilo? Onda su počeli ti isti N1 i Nova da kukaju kako nije dobro graditi dobre odnose s Amerikom!

Evo i najnovijeg primera. Danas je na naslovnoj studentsko blokaderske Nove osvanula priča o tome da je loše da najbolje svetske kompanije iz Amerike grade Đerdap 3!

A do juče su napadali predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog toga što navodno nema američkih investicija...