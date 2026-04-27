U intervjuu koji je dao britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu „Ostalo je politika“, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o budućnosti Balkana i načinima za dugoročnu stabilnost regiona.

Govoreći o razlikama u percepciji između Zapada i regiona, Vučić je rekao:

„Za vas, kao što je Alister upravo rekao, sve je završeno – dobili ste rat. Da, bili ste jači. Devetnaest najjačih zemalja sveta bilo je jače od jedne male Srbije.“

Istakao je da ta percepcija ne odgovara stvarnom raspoloženju ljudi u regionu:

„Ali ljudi ovde su ponosni, dostojanstveni i to ne zaboravljaju.“

Ipak, naglasio je da Srbija danas ide drugim putem:

„I sviđa mi se što smo danas racionalniji i što smo okrenuti budućnosti.“

Posebno je podvukao koliko je važno razumeti stav građana:

„Ako pitate ljude o njihovim osećanjima, o njihovim stavovima, čućete da se u 90% slučajeva poklapaju sa onim što sam upravo rekao.“