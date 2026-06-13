Poznata novinarka i dugogodišnja urednica dnevnog lista „Politika“ Ljiljana Smajlović postavila je ključno pitanje blokaderskoj organizaciji Proglas, iza koje stoje Dragan Bjelogrlić, Zoran Kesić, Dejan Bodiroga, Svetlana Ceca Bojković, sudija Miodrag Majić i ostali rušitelji Srbije, a potom je jednom rečenicom raskrinkala tu organizaciju.

Smajlovićeva je, naime, gostovala u emisiji kod Minje Miletić na Juronjuzu i tom prilikom istakla kako je ključno pitanje u vezi sa Proglasom ko ga finansira.

Prema njenim rečima, u političkom smislu to je i jedino zanimljivo.

- Jedina stvar koja je zanimljiva kod Proglasa koja bi meni bila politički zanimljiva, ja mislim da svako sme da se bavi politikom i ko god može da privuče nekoga, svaka čast... Jedino što je oko Proglasa zanimljivo jeste ko ih finansira. Ja koliko znam, to ipak finansiraju neke zapadne organizacije - otkrila je Ljiljana Smajlović.

Ponovila je kako je u politici jedino važno ko te finansira.

- Ti možeš da radiš... da slobodno vreme i svoj intelekt i svoje talente daš za svog kandidata, ali je jedino sporno pitanje finansija. Jer ako se to krije, iz toga se nešto može saznati. Jer ja sumnjam da su ovo ljudi koji se sastaju i kažu „ajde mi da putujemo“. Tu ima mnogo posla oko organizacije, znači neko mora da radi te skupove, neko to mora da finansira... - rekla je ona.

Kako je dodala, ona zna da to ne finansiraju glumci, već da se to finansira iz nečijih političkih razloga.

- Mi moramo da znamo iz kojih razloga se taj novac daje, ko daje novac i kakve taj ima interese. Niko ne sumnja da su Dragan Bjelogrlić i Zoran Kesić i, sad više ne znam ko je bio, iskreno i potpuno uz opoziciju i da su to njihova autentična uverenja i da im ništa nije teško. Ja ne kažem da oni to rade za novac, ali neko to ipak finansira - naglasila je poznata novinarka.



Postavila Kesića na mesto

Ljiljana Smajlović je u istoj emisiji postavila na mesto i Zorana Kesića nakon što je izrekao niz skandaloznih izjava posle monstruoznog napada u Frankfurtu na novinara „Vesti“ Zorana Vicelarevića.

- Videla sam da je naš kolega Zoran Kesić rekao: „Ma eto, ja moram da priznam, nije on ništa ružno rekao, nije on čovek nikoga uvredio“. Ali on je sam odmah pomislio da je to režim namestio. Dakle, pojavi se neko ko nešto drugačije govori i ti misliš da je to podvala, režirano, incident, podmetnuto, znate ovo što sad svi govore 'ubačeni element'. Ko god se s nama ne slaže - ubačeni element. Ako se desi nešto na našem događaju što mi mislim da nam ruši rejting ili da nam ne odgovara, mi kažemo: „Taj je ubačeni element“. Znači, ako prođe prođe, ako ne prođe - ubačeni element.