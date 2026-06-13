Blokaderi i opozicija brutalno već mesecima lažu i obmanjuju narod Srbije, posebno kada su u pitanju njihovi stavovi o Kosovu i Metohiji (KiM), a sada je jedan od njihovih simpatizera, poznati reditelj Dušan Kovačević, usred Hrvatske priznao da je predsednik Aleksandar Vučić u pravu.

Kovačević je, naime, gostujući u jednoj hrvatskoj emisiji naglasio kako „Srbija nikada neće ući u Evropu“ jer „da bi ušla, mora da prizna Kosovo“, čime je demantovao laži koje mesecima prosipaju članovi opozicije i blokaderi, potvrdivši istovremeno reči i stavove šefa naše države.

- Onaj ko potpiše priznanje Kosova biće mrtav u roku od 24 sata - upozorio je Kovačević.

Na konstataciju hrvatskog voditelja da je „Kosovo de jure već priznato“, Kovačević je odgovorio odsečno:

- Ne, ne, ne, niko nije potpisao da je priznao! Jeste priznalo 20-30 zemalja ili ne znam koliko iz Evrope, a postoje i naravno Španija i druge zemlje koje neće da priznaju zato što imaju lični problem sa separatizmom. Ali generalno gledajući, ovo je matematička formula koja je apsolutno tačna. Onaj ko potpiše priznanje Kosova, a takvih ima koji bi potpisali sutra, u Srbiji, iz ne znam kog razloga, ti prvo neće doći na vlast...

Voditelj je zatim pitao Kovačevića:

- Dakle, proevropska Srbija, takozvana proevropska Srbija, ona samo sanja mokre snove?

Kovačević je, takođe, odmah odgovorio odsečno.

- Ne, to neće moći jednostavno, ako je to uslov uslova, a to jeste uslov uslova... I dok ne bude ambasada Prištine u Beogradu i beogradska ambasada u Prištini, nikad nećemo ući u Evropu - zaključio je Kovačević.

A upravo te njegove reči su ono što već godinama neprestano u domaćim medijima, ali i u čitavom svetu, ponavlja predsednik Vučić.

- Sutra da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, sutra bukvalno, sutra da kažemo idemo u priznanje Kosova, eto nas u Evropskoj uniji kad hoćete. Samo mi recite je l' hoćete da to bude politika? Ja ne mislim da treba da priznamo nezavisno Kosovo, ja ne mislim da je trebalo da uvodimo sankcije Rusiji, kažite mi je l' mislite da treba? Evo, ja neću, nema problema, uvedite to, uradite to za godinu dana - rekao je Aleksandar Vučić tokom jednog od obraćanja medijama.

Ovaj snimak na najbolji mogući način prikazuje razlike između onoga što govore blokaderi i opozicionari predvođeni potrčkom Dragana Đilasa, Borislavom Borkom Stefanovićem i onoga što je sada rekao Dušan Kovačević, a o čemu stalno priča i Vučić.



Danica Vučenić očajna: Nekada smo mogli da kažemo

nezavisno Kosovo i genocid u Srebrenici



Nije tajna da blokaderi, boreći se protiv svoje države, rade za tuđ račun i interes, ispunjavajući agendu koja ima cilj priznanje lažne države, prihvatanje formulacije o Srbima kao genocidnom narodu, kao i ukidanje Republike Srpske.

Novinarka Danica Vučenić, jedna od perjanica blokaderskog pokreta, ranije je, gostujući u emisiji „Da sam ja neko“, potvrdila ovu tezu, žaleći za danima kada su ovakve formulacije bile dobrodošle:

- Godine 2006. mi smo mogli bez problema da kažemo genocid u Srebrenici. Ili da je Kosovo nezavisno od Srbije. Danas kada kažeš „genocid u Srebrenici", odmah dobiješ naslovne strane - rekla je Vučenićeva sa setom u glasu.