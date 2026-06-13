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"Priroda blokadera i suština svega što rade su laž i nasilje. Ja se borim za našu Srbiju i narod, za nove investicije i Srbiju koja pobeđuje."

Predsednik Vučić izjavio je nedavno da je još u februaru prošle godine procenio da iza studentskih protesta ne stoji borba za pravdu, već, kako je naveo, politički pokret čiji je cilj rušenje države i istakao da ne krivi mlade ljude koji su u tome učestvovali nego političare i profesore, među kojima je i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić koji su ih na to nagovorili da bi se dočepali vlasti.

Vučić je, za Radio Beograd 1, rekao da je oko 12. februara prošle godine, oko slave Tri jerarha, seo sa najbližim saradnicima kako bi razgovarali kako da tom političkom pokretu pruže politički otpor.

"Ja kažem, ljudi, ja stvarno ne mogu više da glumim budalu i da govorim da sve razumem šta rade i da su svi divni i da neko stvarno traži nekakve papire i nekakvu stvarnu pravdu, jer sam znao da ih to ne zanima. Ja sam osećao da ih to ne zanima. I osećao sam da se iza svega krije veliki politički pokret koji treba da sruši državu i za račun i u ime nekog drugog", rekao je Vučić.

Napomenio je da je predsednik SNS Miloš Vučević bio među njegovim najbližim saradnicima sa kojima je razgovarao na koji način da se suprodstave obojenoj revoluciji.

"I mi smo doneli odluku te noći da krenemo da se drugačije suprotstavljamo. Doneli smo odluku - idemo da se suprotstavimo, idemo da se borimo. Radili smo pošteno, radili smo odgovorno, izvukli smo zemlju kao feniks iz pepela, iz praha je podigli i znamo za šta smo se borili", rekao je Vučić.