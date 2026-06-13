

Direktori srpskih osnovih škola iz Kosovske Kamenice - Negovan Vasić, direktor OŠ „Bratstvo“ iz sela Strezovce, i Dragan Krstić, direktor OŠ „Desanka Maksimović“ iz Kosovske Kamenice, koji su uhapšeni u četvrtak uveče, zadržani su u pritvoru 48 sati.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije pod punim naoružanjem prvo upali u porodične domove direktora srpskih osnovnih škola vršeći pretres, što je izazvalo ogroman stres i strah njihovih porodica, posebno dece, da bi potom upali i u Osnovnu školu „Bratstvo“, odakle su bez ikakvog osnova i prava, pokupili školsku dokumentaciju.

Kancelarija za KiM ističe da ta akcija predstavlja odmazdu režima Aljbina Kurtija zbog odličnog rezultata Srpske liste na nedeljnim izborima i posebno zbog lošeg rezultata Kurtijevog miljenika Rašića u Kosovskoj Kamenici, kojem je jedini politički cilj proterivanje, hapšenje i zastrašivanje čestitih Srba koji nisu za njih radili i glasali i ne mogu da ih na to nateraju.

„Kurtijeva policija nema šta da traži u srpskim školama niti tu ima ikakve ingerencije i demonstracijom sile režim u Prištini pokušava da kriminalizuje poštene Srbe i unese nemir i strah među sve čestite Srbe u Kosovskom Pomoravlju“, dodaju iz Kancelarije za KiM, koja zahteva da se uhapšeni direktori puste na slobodu i da se prestane s pritiscima na srpski narod jer „nema te sile i prisile kojom Kurti i njegov sluga Rašić mogu da opravdaju svoj izborni debakl u svim srpskim sredinama“.

Srpska lista najoštrije osuđuje privođenje direktora osnovnih škola u Kamenici Negovana Vasića i Dragana Krstića, ocenjujući da je reč o politički motivisanoj akciji i pritisku na osobe koje su ukazale na izborne nepravilnosti.

- Zahtevamo njihovo hitno puštanje na slobodu, obustavljanje politički motivisanih progona i prestanak zloupotrebe institucija u svrhu obračuna sa srpskim narodom i njegovim legitimnim predstavnicima. Istovremeno, zahtevamo da nadležne institucije hitno ispitaju sve navode o izbornim nepravilnostima u Boljevcu i drugim sredinama, jer je nedopustivo da oni koji ukazuju na moguće zloupotrebe budu izloženi pritiscima, dok se o samim zloupotrebama ćuti - navela je Srpska lista, koja naglašava da je reč o „klasičnom političkom pritisku“ i da se akcija sprovodi nakon što je, na osnovu prijave Vasića kao menadžera biračkog centra Izbornom panelu za žalbe i predstavke, podneta žalba zbog nepravilnosti na biračkom mestu u Boljevcu.



Održani protesti podrške uhapšenim direktorima

Zaposleni u osnovnim školama širom Kosovskog Pomoravlja okupili su se juče u devet časova da bi izrazili protest zbog jučerašnjeg hapšenja i određivanja pritvora dvojici direktora osnovnih škola s teritorije Kosovske Kamenice. Protest prosvetnih radnika održan je ispred Gimnazije u Kosovskoj Kamenici.