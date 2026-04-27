Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je opširan i direktan intervju britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu „Ostalo je politika“, u kojem je bez ustezanja govorio o ključnim geopolitičkim temama – odnosima sa Rusijom, NATO intervenciji 1999, Kosovu, Evropskoj uniji, SAD, Kini, ali i o svojoj političkoj budućnosti.

Razgovor je počeo pitanjem voditelja o odnosu Srbije prema Rusiji.

– Predstavljate sebe kao svetionik demokratije, a Rusija se predstavlja kao oličenje zla. To jednostavno nije tačno – odgovorio je Vučić, ističući da postoje „nijanse“ i da svet nije crno-bela slika.

Voditelji su pokušali da dodatno razjasne njegov stav, naglašavajući da je Rusija autokratska država, na šta je Vučić odgovorio da postoje različite tradicije i kulture, kao i da Srbija nije ničija marioneta.

– Uvek govorite da je Srbija bila ruska marioneta. To nikada niste rekli? – pitali su voditelji.

– Nikada – odgovorio je Vučić.

Jedan od ključnih delova razgovora odnosio se na NATO bombardovanje i događaje iz 1999. godine.

– Danas, ako pitate obične ljude u Srbiji šta osećaju, oni osećaju još veće ogorčenje nego tada. Razočarani su ponašanjem 19 zemalja koje su napale suverenu državu – rekao je Vučić.

On je dodao da građani veruju da je sve urađeno mimo Povelje UN i Rezolucije 1244, kao i da cilj nije bio humanitarni, već politički.

– To je urađeno kako bi se izdvojilo 14 odsto teritorije Srbije – naglasio je.

Na pitanje o svojoj političkoj prošlosti i nacionalističkim stavovima, Vučić je rekao da je reč o procesu promene.

– To je bio drugačiji period. Danas vidim budućnost Srbije ne u ratovima, već u otvorenim granicama i saradnji sa Evropom – rekao je predsednik.

Govoreći o Balkanu, Vučić je istakao da Zapad često ne razume percepciju ljudi u regionu.

– Za vas je sve završeno – dobili ste rat. Ali ljudi ovde su ponosni i to ne zaboravljaju – poručio je.

Voditelji su ga zatim suočili sa pitanjima o Miloševiću i ratnim zločinima.

– Da li možete da ne gledate unazad i ne razmišljate o etničkom čišćenju i masakrima? – upitao je Kembel.

– Ne slažem se sa tim pristupom. Zašto onda gledate u prošlost kada je reč o Krimu? – odgovorio je Vučić.

U nastavku razgovora dotaknuta je i tema Evropske unije i budućnosti regiona.

Vučić je ponovio ideju o „Otvorenom Balkanu“ i jedinstvenom tržištu kao realnom rešenju.

– Otvorite granice, omogućite slobodno kretanje ljudi i robe. To je jedini način da se obezbedi dugoročni mir – objasnio je.

Govoreći o EU, izrazio je sumnju u brz ulazak Srbije.

– Želimo članstvo, ali to neće biti lako. Postoje politički uslovi koji otežavaju taj proces – rekao je.

Posebno zanimljiv deo razgovora odnosio se na odnose sa velikim silama.

Vučić je istakao da Srbija ima tradicionalno dobre odnose sa Rusijom, ali da je ekonomski fokus danas drugačiji.

– Kada sam postao premijer, Rusija je bila drugi partner. Danas je jedanaesti. Nemačka je prva, Kina druga – rekao je.

Govoreći o Kini, nije krio svoje divljenje.

– Oni imaju disciplinu, dugoročne ciljeve i „oko tigra“. Evropa to više nema – rekao je.

Na pitanje o Donaldu Trampu i njegovoj popularnosti u Srbiji, Vučić je bio jasan.

– Da sam Amerikanac, glasao bih za Trampa – rekao je, objašnjavajući da je razlog u konzervativnim vrednostima i istorijskom odnosu prema SAD.

Intervju je obuhvatio i pitanja o slobodi medija i kritikama vlasti.

– Imate više medija protiv mene nego protiv bilo kog lidera u regionu – rekao je Vučić, odbacujući optužbe o kontroli.

Govorio je i o odnosu sa Viktorom Orbanom, ističući da je mađarsko-srpsko partnerstvo danas na istorijskom maksimumu.

– Nekada smo imali hiljade incidenata, danas ih je višestruko manje. To je uspeh – rekao je.

Na pitanje o političkoj budućnosti, Vučić je naglasio da neće kršiti Ustav.

– Razmatram mogućnost da neko drugi bude kandidat za premijera. Ako ne pronađem energiju, povući ću se – rekao je.

Istakao je da je njegov najveći rezultat transformacija Srbije.

– Plate su porasle sa 329 na više od 1.000 evra, javni dug je smanjen, izgrađeni su putevi i autoputevi. To je moja zaostavština – rekao je.

Govoreći o budućnosti, naglasio je da ljudi posle određenog vremena žele promene.

– Posle 14 godina ljudi se umore od istog lica, bez obzira na rezultate – zaključio je.

Intervju je završen u opuštenijem tonu, kada su voditelji pitali Vučića o mladosti i fudbalu.

– Bio sam veliki navijač, delimično i huligan – priznao je kroz osmeh.