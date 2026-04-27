Jedan od najzanimljivijih delova intervjua kod Alistera bio je posvećen Kini, gde je Vučić izneo otvoreno divljenje prema njenom razvoju i upozorenje Evropi.
Vučić je Kinu opisao kao ozbiljnu globalnu silu:
„Kina se pokazala kao veoma ozbiljna i odgovorna država na svetskoj političkoj sceni.“
Dodao je da brzo sustiže i prestiže Zapad:
„Oni sustižu sve, uključujući i Sjedinjene Američke Države.“
Posebno je istakao tehnološki napredak:
„U veštačkoj inteligenciji i softveru su praktično izjednačeni sa Amerikom.“
Govoreći o industriji, bio je još direktniji:
„Evropa zaostaje za Kinom najmanje tri do četiri godine u tehnologiji hibridnih vozila.“
I upozorio:
„Taj jaz će se samo povećavati.“
Vučić je objasnio i razlog kineskog uspeha:
„Oni imaju nešto što smo mi izgubili – imaju ‘oko tigra’.“
To je dodatno pojasnio:
„Spremni su da rade 10 ili 12 sati dnevno. Imaju dugoročne ciljeve.“
Uporedio je to sa Evropom:
„Mi radimo dva ili tri sata, a ostatak vremena provodimo u digitalnoj lenjosti i žaljenju.“
Na pitanje da li podržava kineski sistem, rekao je:
„Ne možete nametati svoje vrednosti svima. Morate poštovati tuđe tradicije i sistem.“
I zaključio:
„Ja nisam prorok, ali mogu da vidim pravac u kojem svet ide.“
