Jedan od najzanimljivijih delova intervjua kod Alistera bio je posvećen Kini, gde je Vučić izneo otvoreno divljenje prema njenom razvoju i upozorenje Evropi.

Vučić je Kinu opisao kao ozbiljnu globalnu silu:

„Kina se pokazala kao veoma ozbiljna i odgovorna država na svetskoj političkoj sceni.“

Dodao je da brzo sustiže i prestiže Zapad:

„Oni sustižu sve, uključujući i Sjedinjene Američke Države.“

Posebno je istakao tehnološki napredak:

„U veštačkoj inteligenciji i softveru su praktično izjednačeni sa Amerikom.“

Govoreći o industriji, bio je još direktniji:

„Evropa zaostaje za Kinom najmanje tri do četiri godine u tehnologiji hibridnih vozila.“

I upozorio:

„Taj jaz će se samo povećavati.“

Vučić je objasnio i razlog kineskog uspeha:

„Oni imaju nešto što smo mi izgubili – imaju ‘oko tigra’.“

To je dodatno pojasnio:

„Spremni su da rade 10 ili 12 sati dnevno. Imaju dugoročne ciljeve.“

Uporedio je to sa Evropom:

„Mi radimo dva ili tri sata, a ostatak vremena provodimo u digitalnoj lenjosti i žaljenju.“

Na pitanje da li podržava kineski sistem, rekao je:

„Ne možete nametati svoje vrednosti svima. Morate poštovati tuđe tradicije i sistem.“

I zaključio:

„Ja nisam prorok, ali mogu da vidim pravac u kojem svet ide.“