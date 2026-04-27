Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u podkastu „Ostalo je politika“.

U intervjuu je značajan deo bio posvećen odnosu Srbije prema Rusiji, gde je predsednik Aleksandar Vučić pokušao da razbije stereotipe koji dolaze sa Zapada.

Vučić je odmah odbacio pojednostavljeno gledanje na Rusiju:

„Predstavljate sebe kao svetionik demokratije. Rusija je predstavljena kao oličenje zla. To nije tačno.“

Naglasio je da svet nije crno-beli:

„Postoje nijanse. Nije sve crno i belo.“

Ipak, jasno je rekao:

„Mi smo demokratičniji od Rusije. Ali postoje različite kulture, različite tradicije.“

Posebno je reagovao na čestu tvrdnju da je Srbija pod uticajem Moskve:

„Uvek govorite da je Srbija bila ruska marioneta. To nikada niste rekli. Nikada.“

Govoreći o konkretnoj politici, objasnio je poziciju Srbije:

„Mi smo tradicionalni prijatelji sa Rusijom. Imamo dobar odnos. Ali smo suverena država. Mi smo Srbi. Nismo mali Rusi.“

Vučić je govorio i o pritiscima koje je imao zbog odnosa sa Rusijom:

„Razgovarao sam sa njima otvoreno. Rekli su mi sve u lice. I ja sam njima rekao šta mislim.“

Na pitanje o Ukrajini, izneo je zvaničan stav:

„Mi podržavamo sve humanitarne napore u Ukrajini. Slali smo pomoć, novac i podršku.“

Dodao je i:

„Nismo prodavali oružje nijednoj strani u ratu.“

Govoreći o ekonomiji, otkrio je ključnu promenu:

„Kada sam postao premijer, Rusija je bila drugi partner. Danas je jedanaesta. Prva je Nemačka, druga Kina.“

I zaključio:

„Srbija se promenila. To nije pitanje politike, već ekonomije.“