Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je opširan i direktan intervju britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu „Ostalo je politika“, u kojem je bez ustezanja govorio o važnim temama. Na kraju intervjua razgovaralo se o političkoj budućnosti - Vučić je naglasio da neće kršiti Ustav.

– Razmatram mogućnost da neko drugi bude kandidat za premijera. Ako ne pronađem energiju, povući ću se – rekao je.

Istakao je da je njegov najveći rezultat transformacija Srbije.

– Plate su porasle sa 329 na više od 1.000 evra, javni dug je smanjen, izgrađeni su putevi i autoputevi. To je moja zaostavština – rekao je.

Govoreći o budućnosti, naglasio je da ljudi posle određenog vremena žele promene.

– Posle 14 godina ljudi se umore od istog lica, bez obzira na rezultate – zaključio je.

