Naime, u subotu ujutro, 25. aprila, u zagrebačkom Hotelu "Dubrovnik" održan je drugi dan dvodnevne konferencije TradFest, u organizaciji ultra-konzervativnog udruženja "Vigilare" i "Ordo Iuris" Hrvatske, uz podršku američkog think-tanka Heritage Foundation, bliskog Donaldu Trampu, na temu "BiH: neuspela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta".

Za Vukanovića je problematično to što se u javnim servisima Federacije BiH ova vest prećutala.

„Zamislite da je u Beogradu održana konferencija i da su tu bili saradnici Aleksandra Vučića, Marka Đurića, univerzitetski profesori i neko od vladika. Kakva bi to bila salva antisrpske histerije o velikosrpskoj hegemoniji i ko zna dokle bi se došlo u širenju antisrpske histerije. Međutim, kada je Zagreb u pitanju, treba otići na more i videli ste kako je Avdo Avdić prošao. Zabranjen mu je ulazak u Hrvatsku i na to niko nije reagovao“, konstatovao je Vukanović

On se dalje osvrnuo na ponašanje novinara BHRT-a, koji su njemu poručili zbog navijanja za "Zvezdu" i Srbiju da se se pakuje i odseli u Srbiju, dok se prema Marini Pendeš (HDZ) novinari obraćaju s poštovanjem i toplim tonom.

„Delegata u Domu naroda, Marinu Pendeš, novinarka ne smije da pogleda. Obraća joj se kao po jajima, dok se meni šalje poruka da treba da idem iz ove zemlje od novinara koji ima hrvatski pasoš“.

Vukanović se na kraju osvrnuo i na priču o Sarajevo safariju, gde se htela diskreditovati Srbija i srpski narod.

Na kraju je zaključio da se radi o dvorstrukim aršinima snishodljivosti prema Hrvatskoj koja je u Evropskoj uniji.

(Aloonline.ba)