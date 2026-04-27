Nestala devojka Anđela Mihajlović (37) stigla je u Beograd u četvrtak kako bi išla kod psihoterapeuta. Upravo taj dan, ona se poslednji put čula sa njenom porodicom. Prema pisanju Blica, ona je trebalo 26. aprila da se smesti u stan na dan u Ulici kneza Miloša, međutim, ona se tamo nikada nije pojavila.

Automobil nestale devojke pronađen je u javnoj garaži na Obilićevom vencu nekoliko sati pošto je njena majka u nedelju prijavila njen nestanak, navodi pomenuti portal. Kako se navodi, policija će danas po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uraditi lociranje mobilnog telefona nestale devojke.

Podsetimo, Anđelina majka je za medije ispričala da je auto njene ćerke pronađen u garaži i izrazila sumnju da je njena ćerka opljačkana.

Nestala devojka je, navodno, poslednji put u nedelju u 8.25 sati viđena na stajalištu Zeleni venac u centru Beograda i od tada joj se gubi svaki trag.

Moli se svako ko ima informaciju o nestaloj Anđeli da se javi policiji na 192.

