U pucnjavi koja se u nedelju, 7. juna, desila na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu povređeni su Amel Bogučanin, Branislav Janjić i Sergej Furtula.

Ova saznanja objavio je portal "Avaz" i podseća da je Branislav Janjić od ranije poznat policiji, kada je uhapšen u velikoj akciji "Prolom 2", koja je sprovedena uz pomoć Evropola.

Prema navodima tužilaštva, oni su bili osumnjičeni da su organizovanjem grupe za transport droge stekli imovinsku korist od 2,7 miliona evra.

Janjić tada nije bio dostupan domaćem pravosuđu, s obzirom da se nalazio u Nemačkoj, a njegov advokat je negirao da je bežao od pravosuđa te da se predao čim se vratio iz Nemačke.

Već tada mu se sudilo u jednom drugom predmetu koji se ticao droge.

I "Nezavisne" su ranije pisale o Janjiću. On je bio jedan od osumnjičenih u policijskoj akciji "Kode", usmerenoj protiv narko-grupe povezane sa Darkom Elezom.

Uhapšen je u aprilu 2024. godine nakon višemesečnog bekstva i poternice Interpola, a istražitelji su ga tada sumnjičili za organizovani šverc droge i nedozvoljen promet oružja.

Policija veruje da je grupa, razbijena krajem 2023. godine, od trgovine narkoticima zaradila oko 2,75 miliona KM (oko 1,4 miliona evra).

Alo/Nezavisne/Dnevni avaz

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