Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da pravosnažna presuda Višeg krivičnog suda u Zagrebu, kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Osijeku, ne predstavlja zadovoljenje pravde, već nastavak ponižavanja srpskih žrtava i njihovih porodica.

– Slučaj Glavaš jedan je od brojnih dokaza da hrvatsko pravosuđe nije nezavisno i nepristrasno, jer donosi oslobađajuće presude ili izriče smešno male kazne pripadnicima hrvatskih vojnih i paravojnih formacija za koje postoje brojni dokazi da su počinili masovne zločine nad Srbima. Cilj hrvatskog pravosuđa nije pravda za srpske žrtve i njihove porodice, već opravdavanje lažnog mita o Domovinskom ratu – naveo je Linta.

On je istakao da su, sa druge strane, Srbi pred hrvatskim pravosuđem često dobijali maksimalne kazne od 20 godina zatvora.

– Vrlo često se radilo o montiranim procesima zasnovanim na lažnim iskazima svedoka saradnika i pretpostavkama – ocenio je Linta, navodi se u saopštenju Saveza Srba iz regiona.

Prema njegovim rečima, cilj Glavaša i njegovih saradnika bio je zastrašivanje i etničko čišćenje Srba iz Osijeka i okolnih mesta putem hapšenja, mučenja i ubistava.

– Viši krivični sud je u suštini samo potvrdio sramnu presudu Županijskog suda u Zagrebu iz oktobra 2023. godine. Za monstruozna ubistva sedam srpskih civila, pored Glavaša, Gordana Getoš Magdić osuđena je na četiri godine zatvora, dok su Dino Kontić i Zdravko Magdić dobili po tri godine – naglasio je Linta.

Dodao je da se presuda odnosi samo na mali broj ubijenih srpskih civila i da njome nisu obuhvaćeni svi odgovorni za zločine.

– Branimir Glavaš je bio gospodar života i smrti u Osijeku i široj okolini. Snosi odgovornost za nestanak, hapšenja, mučenja i likvidacije više od 100 Srba tokom 1991. i 1992. godine i kasnije – rekao je Linta.

Visoki krivični sud Hrvatske saopštio je juče da je Branimiru Glavašu potvrđena presuda kojom je osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih nad civilima u Osijeku 1991. godine.