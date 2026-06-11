Ono što posebno privlači pažnju jeste da je politički motivisano nasilje poraslo i u Srbiji, a najčešći su napadi građansko-levo orjentisane opozicije nad pristalicama i imovinu Srpske napredne stranke.

Na slikama sa protesta vide se dim, crvene zastave i haotične scene, tipične za levičarskoradikalne demonstracije koje se u poslednje vreme sve češće pretvaraju u nasilje. Dok desničarsko nasilje godinama služi kao glavna tema medija i političara, levičarskoradikalno nasilje se često minimizira ili potpuno ignoriše.

Mnogi građani i opozicioni političari upozoravaju da je ovo posledica godina popustljivosti prema levičarskim ekstremistima, Antifi i sličnim grupama. Umesto da se jasno osude napadi na policiju, novinare ili građane, deo političkog establišmenta i dalje gleda kroz prste ili čak opravdava takve postupke kao „protest protiv sistema“.

Kao poslednji primer politički motivisanih incidenata, u javnosti je odjeknuo i vandalski napad na prostorije SNS-a u Dobanovcima, koje su tokom noći (10.06. 2026.) isprskane crvenom farbom. Opštinski odbor SNS Surčin saopštio je da se na video-snimku vidi osoba sa kapuljačom kako prilazi objektu i namerno oštećuje prostorije, ocenjujući da je reč o pokušaju zastrašivanja i širenja političke netrpeljivosti. Iz odbora su pozvali nadležne organe da identifikuju počinioca i utvrde sve okolnosti incidenta, ističući da napadi na stranačke prostorije predstavljaju udar na demokratsko pravo građana da slobodno podržavaju političku opciju po svom izboru.

Mnogi analitičari upozoravaju na globalni trend prema kome dugogodišnja politika nulte tolerancije prema desnom nasilju nije praćena istom odlučnošću prema levici, što stvara osećaj nekažnjivosti. Isto važi i za Srbiju, gde su građansko levo orijentisani blokaderi i opozicija izveli preko 600 nasilnih dela protiv SNS aktivista i prostorija – od fizičkih napada, pretnji, uništavanja vozila do demoliranja stranačkih objekata. Ovo nasilje nad SNS-om često prolazi sa blažim reakcijama tužilaštva koje je naklonjenije levo-liberalnoj ideologiji i nasilnicima ili medijskim ignorisanjem pojedinih kuća u odnosu na druge incidente.

Prema policijskim statistikama, levičarskoradikalne grupe su 2025. godine izvele stotine napada na policajce, posebno tokom demonstracija u Berlinu, Hamburgu i Lajpcigu. Najčešći oblici nasilja uključuju bacanje kamenja, pirotehnike i molotovljevih koktela, kao i namerno oštećivanje paljenje policijskih i civilnih vozila. Zabeleženi su i fizički napadi na političare AfD-a, ali i ozbiljne diverzijee na nemačkoj infrastrukturi, među kojima je nestanak strujee u Berlinu, kada je hiljade domova ostalo bez struje, a više osoba je i preminulo od posledica smrzavanja . Slični događaji, kao i fizički napadi na političke neistomišljenike dešavali su se i u Srbiji, a tužilaštvo preblago reaguje kada su u pitanju napadi usmereni na vladajuću partiju. U proteklom periodu videli smo i napad u skupštini na trudnu poslanicu u 8. mesecu trudnoće, kao i njenu partijsku kolegenicu koja je tom prilikom dobila moždani udar. Osim toga, blokaderski ekstremisti su gađali zamrzmutim jajima i flašama pristalice i simpatizere SNS-a u Novom Sadu, a u Nišu je napadnut i gradonačelnik.

I u Nemačkoj i u Srbiji isti obrasci se ponavljaju – levičarski ekstremisti i blokaderi koriste blokade, napade na policiju i uništavanje javnu i stranačku imovinu neistomišljenika. Razlika je u tome što se u Nemačkoj to dešava duže i sistematičnije, dok se u Srbiji takvi incidenti brzo šire kroz nasilje nad SNS-om, sa preko 600 prijavljenih slučajeva fizičkih napada na aktiviste i objekte za malo više od godinu dana. Ovo stvara atmosferu straha i pritiska na društvo.

U nekim saveznim pokrajinama broj napada na pripadnike reda sa leve strane premašio je broj incidenata sa desne strane, što je retka pojava u poslednjih desetak godina. Ipak, ovi podaci retko dobijaju isti medijski prostor kao desničarski ekstremizam.

Mnogi analitičari upozoravaju da dugogodišnja politika „nultog tolerancije“ prema desnom nasilju nije praćena istom odlučnošću kada je reč o levoradikalnim grupama, što je dovelo do osećaja nekažnjivosti među nekim aktivistima.

U Nemačkoj je levičarskogradikalno nasilje poraslo za 43%, pokazuje najnovija statistika. Dok mediji i vlasti godinama fokus stavljaju na desni ekstremizam, levo nasilje postaje sve ozbiljnija pretnja po javni red i bezbednost. Građani sve glasnije traže jednak tretman svih oblika političkog nasilja.

Ono što se dešava u Nemačkoj sa Antifom i levičarskim ekstremistima ima jasne paralele sa onim što se poslednjih meseci dešava u Srbiji sa blokaderima. I u Nemačkoj i u Srbiji isti obrasci se ponavljaju, organizovane grupe koje se predstavljaju kao „borci za pravdu“ koriste nasilje kao sredstvo pritiska, napadaju policiju, uništavaju imovinu i zastrašuju one koji ne misle kao oni.

Antifa već godinama napada policajce, novinare i građane tokom demonstracija širom Evrope. Slična situacija se ponavlja u Srbiji, gde blokaderi koriste iste metode – blokade puteva, napade na policiju, uništavanje javne imovine i napade i pretnje na one koji ne podržavaju njihove zahteve.

Ovo pokazuje da ideološko nasilje, bilo da dolazi sa levičarskih ekstremista u Nemačkoj ili od organizovanih blokadera u Srbiji, dolazi iz iste kuhinje i ima isti cilj – stvaranje atmosfere straha i pritiska na društvo.

Važno je delovati jednako odlučno prema svim oblicima nasilja, jer u suprotnom se hrani osećaj nekažnjivosti među ekstremistima. Bilo da nose crvene zastave u Nemačkoj ili se predstavljaju kao „studenti“ u Srbiji, ideološko nasilje dolazi iz iste kuhinje.

Građani Srbije zaslužuju da se nasilje nad pristalicama najveće partije u državi, a koje vrše delovi levo orijentisane opozicije i blokadera, tretira sa istom strogoćom kao i drugi oblici ekstremizma.

Piše: Stefan Stojanović

(Srpski ugao)