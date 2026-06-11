Poznata pevačica Snežana Berić, javnosti poznatija kao Ekstra Nena, otvoreno je govorila o nekim od najintrigantnijih i najtežih trenutaka iz svog života.

U nedavnom gostovanju stavila je tačku na dugogodišnje glasine o navodnom udvaranju kralja popa Majkla Džeksona, prisetila se porodične tragedije iz detinjstva, ali i progovorila o svom nesvakidašnjem braku koji je trajao svega sedam dana.

Godinama su kružile priče da je Ekstra Neni pažnju navodno poklanjao čuveni Majkl Džekson.

Ipak, pevačica je te navode odlučno demantovala, ističući da slavnog muzičara nikada nije ni upoznala, iako je tokom boravka u inostranstvu bila veoma zapažena pod nadimkom "Ekstra Heha".

-Njega nikada nisam ni videla u životu - izjavila je pevačica.

Govoreći o vremenu koje je provela u inostranstvu i pažnji koju je tamo privlačila, detaljnije je objasnila:

-Niko se tamo nije udvarao na način na koji se to kod nas često predstavlja. U to vreme postojala je agencija preko koje sam radila i bila sam veoma zapažena. Zvali su me Ekstra Heha. Kada bih sa ekipom izašla u grad, posebno sam vodila računa o izgledu. Kao prava Crnogorka, želela sam da ostavim utisak gde god da se pojavim. Agencija je, u dogovoru sa glavnim ljudima, organizovala da me voze po gradu, a imala sam i pet telohranitelja - prisetila se ona.

Iza osmeha i uspešne karijere krije se i velika trauma iz detinjstva. Ekstra Nena govorila je o požaru koji je izbio u porodičnoj kući kada je imala svega dve i po godine, a u kojem je njena starija sestra teško povređena.

-Požar se dogodio u našoj kući dok sam bila veoma mala. Sestra i ja smo bile unutra. Ona je teško nastradala, ali je, hvala Bogu, preživela. Bog ju je spasio - ispričala je pevačica.

Dodala je da, uprkos tragediji, kao dete nije u potpunosti bila svesna težine situacije zbog ljubavi i podrške koju je dobijala od porodice.

Nakon nesreće, privremeno je bila odvojena od roditelja kako bi njena majka mogla da se posveti brizi o povređenoj ćerki.

-Zbog svega što se dogodilo poslali su me u Crnu Goru, gde sam živela do pete godine. Moja majka je najveći deo vremena provodila sa sestrom u bolnici i nije mogla da bude uz mene koliko bi želela. Sestra je dugo bila na lečenju. Sve do svoje jedanaeste godine nije izašla iz bolnice. To su teške životne okolnosti koje mogu da zadese jednu porodicu - rekla je ona.

Pored profesionalnih uspeha i porodičnih izazova, osvrnula se i na svoj ljubavni život. Pevačica se 2009. godine udala za doktora Miroljuba Jevtića nakon samo osam dana poznanstva, ali je brak trajao kraće od njihove veze — svega sedam dana.

-Nisam prosečna srpska žena koja trpi 24 godine, odgaji decu, pa se tek onda razvede. Moj brak trajao je sedam dana, ali sam za to vreme zaista uživala - iskreno je priznala.

Kako je objasnila, brak smatra važnim delom života, ali veruje da ljudi ne treba da ostaju u zajednici ukoliko među njima postoje nepremostive razlike.

-Kada sam se udala, svi su me zvali kao da sam sagradila Ajfelov toranj, a ja sam se samo udala. Uvek savetujem devojke da se udaju ukoliko to žele. Međutim, kada sam shvatila da se naši pogledi na život i razmišljanja kreću u potpuno različitim pravcima, smatrala sam da nema potrebe da ostajemo zajedno. Ne treba zauzimati mesto nekome ko bi pored druge osobe mogao da bude srećan. Tada je najbolje da se ljudi mirno raziđu - zaključila je Nena na Hype.