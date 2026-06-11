Jedna osoba je pucala iz vatrenog oružja na autobus u selu Pagaruša, u opštini Mališevo na Kosovu i Metohiji.

O ovome je danas izvestila Ekonomia Online, pozivajući se na potvrdu portparolke policije za region Đakovice, Vljere Krasnići, incident se dogodio danas oko 12.10 časova.

Ona je navela da nema povređenih osoba.

Napadač je, kako se navodi, pucao iz vatrenog oružja AK-47.

Nakon toga, nadležne jedinice su odmah reagovale i izašle na lice mesta. Odmah je, navode, uhapšena je jedna osoba, a nakon saslušanja određeno joj je zadržavanje do 48 sati.

Oružje je, navodi se, zaplenjeno.

Pokrenut je slučaj "Pokušaj teškog ubistva".

(Kossev)